Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд

Самыми богатыми оказались медиамагнат, знаменитые спортсмены и рэпер

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2020 год, в котором оказались многие знакомые всем лица. Появились и новые персоны, прилично заработавшие в уходящем году.

В сотню самых богатых вошли Пол Маккартни с доходом в 37 миллионов долларов, Лин-Мануэль Миранда с 45,5 миллионами, Билли Айлиш, которая заработала 53 миллиона, Билл Симмонс, оказавшийся на 13-й строчке почетного списка благодаря своей блокбастерной сделке со Spotify, которая принесла ему 82,5 миллионов долларов.

В десятке самых обеспеченных оказались такие спортсмены как Роджер Федерер, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и Леброн Джеймс. Дуэйн Джонсон замкнул топ-10 с 87,5 миллионами долларов. Медиамагнат Тайлер Перри занял 6-е место с 97 миллионами долларов, а обладатель 90 миллионов Говард Стерн поднялся на 8-ю строку почетного списка.

Возглавила же череду богатых и знаменитых с большим отрывом от всех остальных Кайли Дженнер, которая сколотила в этом году в общей сложности около 590 миллионов долларов за счет продажи контрольного пакета акций своей косметической фирмы Coty.

И только ее шурин Канье Уэст смог приблизиться к Дженнер — он стал вторым по количеству заработанных денег в этом году, а на его счету оказалось 170 миллионов долларов благодаря сделке с компанией Adidas.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.