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    Шоу-биз

    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд

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    Инстадива Кайли Дженнер - Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Самыми богатыми оказались медиамагнат, знаменитые спортсмены и рэпер

    Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2020 год, в котором оказались многие знакомые всем лица. Появились и новые персоны, прилично заработавшие в уходящем году.

    В сотню самых богатых вошли Пол Маккартни с доходом в 37 миллионов долларов, Лин-Мануэль Миранда с 45,5 миллионами, Билли Айлиш, которая заработала 53 миллиона, Билл Симмонс, оказавшийся на 13-й строчке почетного списка благодаря своей блокбастерной сделке со Spotify, которая принесла ему 82,5 миллионов долларов.

    В десятке самых обеспеченных оказались такие спортсмены как Роджер Федерер, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и Леброн Джеймс. Дуэйн Джонсон замкнул топ-10 с 87,5 миллионами долларов. Медиамагнат Тайлер Перри занял 6-е место с 97 миллионами долларов, а обладатель 90 миллионов Говард Стерн поднялся на 8-ю строку почетного списка.

    Возглавила же череду богатых и знаменитых с большим отрывом от всех остальных Кайли Дженнер, которая сколотила в этом году в общей сложности около 590 миллионов долларов за счет продажи контрольного пакета акций своей косметической фирмы Coty.

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    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд
    instagram.com/kyliejenner/

    И только ее шурин Канье Уэст смог приблизиться к Дженнер — он стал вторым по количеству заработанных денег в этом году, а на его счету оказалось 170 миллионов долларов благодаря сделке с компанией Adidas.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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