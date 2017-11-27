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    В стиле «Пятого элемента»: Популярная модель восхитила ярким образом

    Наталья Водянова сменила цвет волос
    Супермодель, которая много лет не изменяла своему привычному имиджу, сильно удивила поклонников, кардинально поменяв цвет волос. На днях Наталья Водянова опубликовала снимок в соцсети Instagram и похвасталась новым рыжим цветом волос. Поклонники модели сразу же отметили ее сходство с героиней Миллы Йовович в фильме «Пятый элемент».
    • Вчора, 23:27
    • Розсилка

    Наталья Водянова сменила цвет волос

    Супермодель, которая много лет не изменяла своему привычному имиджу, сильно удивила поклонников, кардинально поменяв цвет волос. На днях Наталья Водянова опубликовала снимок в соцсети Instagram и похвасталась новым рыжим цветом волос.
    Поклонники модели сразу же отметили ее сходство с героиней Миллы Йовович в фильме «Пятый элемент». По словам модели, ей захотелось внести больше яркости в свою жизнь, и тогда она обратилась за вдохновением к любимому фильму Люка Бессона. 

    Good morning, people И хорошее настроение не покинет больше вас

    Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)


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