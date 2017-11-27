В стиле «Пятого элемента»: Популярная модель восхитила ярким образом
- Вчора, 23:27
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Розсилка
Наталья Водянова сменила цвет волос
Супермодель, которая много лет не изменяла своему привычному имиджу, сильно удивила поклонников, кардинально поменяв цвет волос. На днях Наталья Водянова опубликовала снимок в соцсети Instagram и похвасталась новым рыжим цветом волос.
Поклонники модели сразу же отметили ее сходство с героиней Миллы Йовович в фильме «Пятый элемент». По словам модели, ей захотелось внести больше яркости в свою жизнь, и тогда она обратилась за вдохновением к любимому фильму Люка Бессона.