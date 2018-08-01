Без постановок и актеров: Фронтмен группы «Антитела» снял свою жену в новом клипе



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Группа «Антитела» и певица Alyosha

Украинская певица Alyosha впервые снялась клипе супруга

Также в новом видео на композицию «Лови момент» снялись все участники коллектива со своими близкими.

«В этот раз мы думали, что, возможно, что-то придумать простое, снять в студии за 1-2 съемочных дня, но что-то оно не шло никак. Мы много разговаривали, о том, как можно передать идею песни видеорядом, чтобы это было не стандартно и в какой-то момент этих дискуссий родилась идея похода. Когда зазвучала впервые эта идея, стало понятно, что история передаст настоящие отношения между людьми. Потому что в поход не идут с негодяями, в поход идут с людьми, на которых можно положиться, а тем более если это сложный поход», - так прокомментировал новую видеоработу фронтмен группы «Антитела»Тарас Тополя.

По словам артиста, в этом клипе фанаты не увидят актеров и постановок. Впервые музыканты группы покажут в одном видео всех своих родных.

По словам лидера коллектива, съемки клипа на песню «Лови момент» стали самыми технически сложными и дорогими. Мало того, вместо нескольких дней в павильоне, как это планировалось изначально, съемки проходили в течении 10 дней.

Ради красивых кадров участниками группы был пройден самый сложный пешеходный туристический маршрут Украины, да еще и в сезон дождей. Съемочная группа в составе двадцати человек прошла вверх по реке Черный Черемош - это дикие места Карпат, Чивчинские горы, которые находятся в пограничной зоне Румынии.

«Ради хороших кадров и хорошего смысла, который всегда есть у нас в песнях и клипах, мы готовы работать, преодолевать себя, побеждать лень, страх и идти на вершину. Потому что вершина впереди еще не одна у каждого из нас. »- комментирует Тарас Тополя.