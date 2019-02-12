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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон показала, как выглядела в 16 лет

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    Шарлиз Терон - Шарлиз Терон показала, как выглядела в 16 лет
    Шарлиз Терон

    Немногие вспомнят, однако свою карьеру Шарлиз Терон начала моделью

    Шарлиз ходила на кастинги и мечтала стать звездой подиумов. У юной белокурой красавицы были все шансы. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на фото Терон в молодости.

    В Instagram Шарлиз выложила свое фото, на котором ей 16 лет. «Мой первый модельный конкурс в Южной Африке. Очень надеюсь, что этот топ я оставила себе», — подписала снимок актриса. Подписчики Терон отметили, что у нее были «очаровательные щечки».

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    Напомним, Шарлиз никогда не была замужем. Ее связывали романтические отношения с известными музыкантами и актерами, однако все в итоге заканчивались расставанием. У Терон двое усыновленных детей — мальчик Джексон и девочка Августа.

    Джерело: graziamagazine.ru

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