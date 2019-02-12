Шарлиз Терон показала, как выглядела в 16 лет



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Шарлиз Терон

Немногие вспомнят, однако свою карьеру Шарлиз Терон начала моделью

Шарлиз ходила на кастинги и мечтала стать звездой подиумов. У юной белокурой красавицы были все шансы. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на фото Терон в молодости.

В Instagram Шарлиз выложила свое фото, на котором ей 16 лет. «Мой первый модельный конкурс в Южной Африке. Очень надеюсь, что этот топ я оставила себе», — подписала снимок актриса. Подписчики Терон отметили, что у нее были «очаровательные щечки».

Напомним, Шарлиз никогда не была замужем. Ее связывали романтические отношения с известными музыкантами и актерами, однако все в итоге заканчивались расставанием. У Терон двое усыновленных детей — мальчик Джексон и девочка Августа.

Джерело: graziamagazine.ru