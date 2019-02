Show must go on: вместо Maruv на «Евровидение» поедут красотки из Freedom Jazz?



Розсилка ВІДПРАВИТИ Freedom jazz Группа заняла второе место в финале Нацотбора Вчера вечером стало известно о том, что певица Maruv отказалась подписывать договор с НСТУ ссылаясь на неприемлемые для артистки пункты договора. После семичасовых переговоров артистка опубликовала пост в соцсети, в котором объяснила поклонникам и хейтерам, почему она отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе. И главной причиной стали далеко не гастроли в РФ и передача прав на конкурстную композицию. «Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене», - заявила артистка. Стоит отметить, что теперь меломаны и известные украинские продюсеры теряются в догадках, кому же НСТУ предложит подписать «кабальный» договор и кто станет представителем Украины в Тель-Авиве. По правилам музыкального конкурса, если победитель Нацотбора отказывается от участия в «Евровидении», на него отправляется тот артист, который набрал наибольшее количество баллов после победителя. А это – яркие девушки из группы Freedom Jazz. Но в НСТУ на данный момент эту информацию не подтвердили и сохранили интригу. «Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на «Евровидении», пока не принято. Переговоры со следующим кандидатом начнем утром (26 февраля – ред.), – сообщил Аласания. Ну а меломаны и хейтеры ждут официальной информации от представителей НСТУ, Scotch предлагает вспомнить, как девушки из Freedom Jazz зажгли в финале Нацотбора. Ранее сообщалось, что Anna Maria прокомментировали свой провал на Нацотборе.



