Голий Потап висловив підтримку Олі Поляковій

Разом із Потапом інші зірки також висловили підтримку Поляковій

Репер та співак Потап підтримав співачку Ольгу Полякову, яка порівняла життя в Україні із концтабором. Продюсер вважає, що всі висловлювання артистки є вірними та закликав слідкувати за деякими людьми. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Потапа в Instagram.

Потап, справжнє імʼя якого Олексій Потапенко, заявив, що Оля Полякова висловилася про те, що всі замовчують та бояться сказати. «Хочу підтримати Олю Полякову. У неї сталеві яйця. Вона молодець. Вона висловила думку народу про те, про що мовчать зараз всі. Але всі знають і бояться сказати», – заявив Потап.



До того ж репер зауважив, що тепер варто спостерігати за тими, хто засуджує заяви Полякової та вважає її висловлювання пропагандою. «Дивіться уважно за тими, хто буде зараз говорити, що Оля – це російське ІПСО, що Оля має повторювати наративи, кремлівська підстилка тощо. Оля молодець. Вона взяла і висловилась. А ми уважно дивимося на тих, хто цьому заперечує», – сказав співак. Тож Потап підсумував та наголосив на тому, що співачка сказала правду, про яку «всі знають».

Зауважимо, крім Потапа Олю Полякову підтримали й інші зірки, вони залишили свої коментарі зі словами підтримки під дописами співачки в Instagram. Серед них: Ольга Сумська, Ксенія Мішина, Андре Тан, Наталка Денисенко, Катерина Кузнецова, Камалія, Ілона Гвоздьова, Катя Сільченко, Тарас Цимбалюк, Слава Камінська та інші.

фото: скриншот Instagram

фото: скриншот Instagram

фото: скриншот Instagram

фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні, натрапивши на хейт у мережі. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – зазначила співачка та заявила, що українці живуть наче у «концтаборі».

Водночас продюсерка Олена Мозгова не підтримала висловлювання Олі Полякової. Мозгова закликала своїх читачів, які підтримують або ж співчувають Поляковій, відписатися від неї та прокоментувала інтерв'ю співачки.