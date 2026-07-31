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Зі знаком OpenAI: Держдеп США осоромився неправильною картою Африки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зі знаком OpenAI: Держдеп США осоромився неправильною картою Африки
Держдеп США переплутав країни Африки на карті, створеній за допомогою ШІ
фото: AP

На слайді Нігерію «перемістили» в Сахару, Мозамбік – до Африканського Рогу, а Кот-д'Івуар – на інший бік континенту

Інцидент трапився під час міжнародної конференції AIDS 2026 у Ріо-де-Жанейро. Помилку першими помітили учасники конференції, які зробили скриншоти презентації та поширили їх у соціальних мережах.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters

Державний департамент США показав слайд із картою Африки, на якій усі країни були підписані неправильно. Крім того, на зображенні помітили водяний знак OpenAI, що свідчить про використання інструментів штучного інтелекту для його створення. На карті, зокрема, Нігерію зобразили як державу без виходу до моря посеред Сахари, хоча вона має узбережжя Гвінейської затоки. Мозамбік перенесли до Африканського Рогу, а Кот-д'Івуар розмістили на протилежному боці континенту.

Скриншоти презентації вперше опублікувала на платформі Substack експертка з питань ВІЛ/СНІДу Емілі Басс. Згодом вони набули широкого розголосу, зокрема в LinkedIn, де один із дописів зібрав близько 40 тис. переглядів.

Допис Емілі Басс у LinkedIn
Допис Емілі Басс у LinkedIn
скриншот

Інцидент також прокоментував експерт Atlantic Council з питань штучного інтелекту та геополітики Метт Петі. «Той, хто створив і затвердив цей слайд, не знав, де розташовані країни Африки, і не потурбувався перевірити свою роботу», – написав він.

У Державному департаменті США взяли на себе відповідальність за помилку. Там пояснили, що карту створив один із членів команди, який поспіхом вносив зміни до презентації безпосередньо перед початком заходу. Водночас в OpenAI повідомили Reuters, що розслідують обставини появи зображення з водяним знаком компанії.

Раніше канадський депутат випадково зачитав відповідь від ChatGPT під час промови. «Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова, а не як набір коротких тез», – прочитав Білл Олівер та звернувся до спікерки. У мережі розгорілися дискусії після цього інциденту. Користувачі обговорюють доцільність використання ШІ у подібних випадках, зокрема серед політиків.

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Теги: США Держдепартамент США штучний інтелект OpenAI

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