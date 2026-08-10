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«Нова пошта» розповіла про подальшу долю співробітників, які вигнали собаку на спеку: усі деталі скандалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Працівники «Нової пошти» знайшли собаку, якого вигнали з відділення
фото: скриншоти «Нова пошта»/Facebook

«Нова пошта» показала, у якому стані врятований пес зі Словʼянська

«Нова пошта» потрапила в скандал через працівників одного з відділень у Словʼянську, які вигнали собаку з приміщення на спеку. Компанія заявила про звільнення робітників та згодом змінила своє рішення. Про деталі інциденту розповідає «Главком».

Зміст

Що відомо про інцидент із працівниками «Нової пошти»

Співробітники «Нової пошти», які вигнали собаку на спеку, знайшли її
Співробітники «Нової пошти», які вигнали собаку на спеку, знайшли її
фото: «Нова пошта»/Facebook

Декілька працівників «Нової пошти» вигнали собаку з відділення, яка заховалася в приміщенні від спеки. Чоловіки палицею виштовхали тварину на вулицю, цей момент потрапив на камери. Це відео швидко набрало розголосу в мережі. Врешті інцидент прокоментувала «Нова пошта». У компанії заявили, що відео з їхніми працівниками стало для них шоком, тож вони заявили про звільнення співробітників, які вигнали собаку.

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«Багато хто з вас знає, що Нова пошта – це pet-friendly простір. У деяких наших відділеннях живуть врятовані котики, які стали улюбленцями клієнтів, ми встановлюємо поїлки для тварин, взимку впускаємо грітись, а на фірмових коробках зображені тваринки як символ турботи. Саме тому відео, яке поширилося мережею, стало для нас шоком. Ми категорично не толеруємо жорстокості чи зневажливого ставлення до тварин. Те, що ми побачили на відео, абсолютно суперечить нашим цінностям. Наразі ми завершуємо внутрішнє розслідування та ухвалили єдине можливе рішення – ми припиняємо співпрацю із цими працівниками. Крім того, наша команда на місці активно розшукує собаку», – йшлося в повідомленні.

«Нова пошта» відшукала собаку, яку її працівники вигнали на спеку

Співробітники «Нової пошти», які вигнали собаку на спеку, знайшли її
Співробітники «Нової пошти», які вигнали собаку на спеку, знайшли її
фото: «Нова пошта»/Facebook

Згодом пресслужба «Нової пошти» повідомила, що собаку знайшли. Тварину пообіцяли відправити до ветклініки на огляд. Також тварині знайшли нову родину.

«Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика! Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома в нашого співробітника. Завтра відвеземо його до ветклініки на огляд та необхідні щеплення. А вже після цього песик поїде до своєї нової люблячої родини. Дякуємо за вашу небайдужість. Триматимемо вас у курсі!» – повідомляли в «Новій пошті».

Водночас у мережі користувачі зауважили, що на фото зі знайденим собакою показалися ті самі чоловіки, які її вигнали. Згодом це підтвердили й у самій компанії.

Чи звільнили робітників «Нової пошти» після скандалу

За словами СЕО «Нової пошти» Євгена Тафійчука, працівники компанії, які виштовхали собаку на вулицю в спеку, «усвідомили наслідки свого вчинку». Вони долучилися до пошуків тварини та знайшли її. Врешті чоловіків вирішили не звільняти.

«Нова пошта» розповіла про подальшу долю співробітників, які вигнали собаку на спеку: усі деталі скандалу фото 1
фото: Yevhen Tafiichuk/Facebook

«Самі хлопці, коли усвідомили наслідки свого вчинку, одними з перших долучилися до пошуків собаки. Саме тому ви бачили їх на фотографіях у день, коли його знайшли. Їхній вчинок був неправильним. Але я переконаний: якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс. Ми більш детально розібралися в ситуації та переглянули першочергове рішення: співробітники залишаться працювати в компанії», – зазначив він.

Також у коментарях на своєму акаунті в Instagram «Нова пошта» підтвердила те, що працівники залишаються працювати.

«Нова пошта» розповіла про подальшу долю співробітників, які вигнали собаку на спеку: усі деталі скандалу фото 2
фото: «Нова пошта»/Іnstagram

«Ми розібралися більш детально в ситуації та переглянули першочергове рішення. Співробітники залишаються працювати в компанії. Хлопці визнали свою помилку, усвідомили наслідки вчинку та одними з перших долучилися до пошуків песика. Ми переконані: якщо людина усвідомила помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс», – йдеться в коментарі.

Яка подальша доля песика зі Словʼянська

«Нова пошта» розповіла про подальшу долю співробітників, які вигнали собаку на спеку: усі деталі скандалу фото 3
фото: скриншот «Нова пошта»/Facebook

На сторінці «Нової пошти» зʼявилося відео із собакою, якого знайшли після інциденту. Його вивезли з прифронтового Словʼянська та відвели на огляд до ветеринарів.

«Нова пошта» розповіла про подальшу долю співробітників, які вигнали собаку на спеку: усі деталі скандалу фото 4
фото: скриншот «Нова пошта»/Facebook


«За оцінкою ветеринарів, пухнастик перебував на вулиці близько місяця і не має чипа. Наш песик достатньо дорослий, йому орієнтовно 8 років. Під час огляду він отримав ревакцинацію, дегельмінтизацію і обробку від бліх та кліщів. Окрім виснаження після вулиці, лікарі виявили в нього низку хронічних та вікових захворювань, які потребують тривалого лікування», – йдеться в дописі.

Наразі пес перебуває у Києві на перетримці в співробітника «Нової пошти». Господарів чотирилапого намагаються знайти, якщо ж вони не відгукнуться, пес потребуватиме нової родини.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, на якому працівники «Нової пошти» виганяють безпритульного собаку з відділення на вулицю під час спеки. Інцидент трапився у Словʼянську. Після розголосу компанія провела внутрішнє розслідування та заявила, що звільнила причетних співробітників,

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Теги: Нова пошта тварини скандал Донеччина

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