«Мені дозволялося дуже мало». Дочка Кузьми Скрябіна розповіла про методи виховання батька

Марія-Барбара Кузьменко пригадала одну з настанов свого батька

Донька покійного українського співака Андрія Кузьменка, Марія-Барбара поділилася спогадами про свого батька. На допрем’єрному показі документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» дочка артиста розповіла, як він виховував її в дитинстві. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск шоу «Наодинці з гламуром».

Марія-Барбара Кузьменко зауважила, що у вихованні її батько був доволі суворим. Дівчина зізналася, що їй дозволялося далеко не все. До того ж вона завжди вчилася та не мала часу на те, щоб байдикувати.

«Насправді я виховувалася в досить суворих умовах, хоча всі думають, що мій тато був надзвичайно добрим і мені все дозволялося. Насправді мені дозволялося дуже мало. Я постійно перебувала в умовах, коли мусила вчитися, я не могла просто лежати й нічого не робити, дивитися серіали», – зазначила дівчина.

Андрій Кузбменко з маленькою донькою Марією-Барбарою Кузьменко фото з відкритих джерел

Однак, на думку Марії-Барбари Кузьменко, таке виховання мало свою користь. Сьогодні вона відчуває, як батькові настанови та працьовитість вплинули на неї. За словами Марії-Барбари Кузьменко, Скрябін давав їй змогу самостійно обирати професію та не нав’язував власних пропозицій. «Тому згадую багато його настанов. Зараз я відчуваю на собі вплив його працьовитості, того, як він казав, що треба завжди прагнути до мети», – поділилася донька Кузьми.

Також дівчина зауважила, що Андрій Кузьменко в реальному житті був не таким, яким його бачили шанувальники. З рідними він був іншим. «Він був веселим на публіці. Треба розуміти, що вдома він був іншою людиною. Зі мною – це був тато, а не відома людина», – сказала донька співака.

Нагадаємо, на допрем’єрному показі документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська розповіла історію свого знайомства зі співаком Кузьмою Скрябіним та пригадала, яким він був. Кузьма Скрябін та Ірма Вітовська познайомилися на зйомках проєкту «Леся+Рома», де акторка грала головну героїню.