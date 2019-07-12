Сильный дождь, пищевые отравления и комары: в сети появились фото со съемок реалити «Кохання на виживання»



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Съемочная группа реалити «Кохання на виживання» вернулась в Украину

Съемки проекта «Кохання на виживання» длились около пяти месяцев и происходили в Южной Америке, в Перу. Горы, джунгли, пустыни, вулканы, экзотические животные, экстремальные условия для пятнадцати пар участников – именно за этим ехали создатели проекта. А ребята, которые попали в реалити, говорят, что хотели проверить свои отношения в непривычных для них условиях.

«Команда реалити побывала во всех регионах страны. Мы хотели, чтобы украинцы увидели Перу как страну контрастов. В столице, городе Лима, неповторимая архитектура, сочетающая в себе различные исторические периоды. Природа отличается разнообразием. Там можно найти участки и безводной пустыни, и вечнозеленые леса, и прозрачные горные озера, и величественные вулканы. Будут кадры даже из «города среди облаков». Так называют Мачу-Пикчу, расположенный в Андах», - рассказала Scotch руководитель реалити Мария Белая.

Но, несмотря на всю красоту природы, во время съемок возникало много критических ситуаций, которые создавали некомфортные условия. Несколько дней шел сильный дождь, он затопил отель, в котором жила команда Нового канала. А когда начались съемки в джунглях, участников реалити и съемочную группу атаковали комары.

«Полчища комаров не давали снимать в обычном режиме. Более того, после укусов у некоторых членов коллектива поднялась высокая температура. Им пришлось несколько дней пролежать в постели, – признается Мария Белая. – А от нетипичной для наших желудков пищи некоторые получили отравления».

Причиной расстройства желудка была не только местная еда. Ведущий реалити «Кохання на виживання» Олег Кензов рассказал, что в стране страшная антисанитария. Различные отходы лежат на обочине и разлагаются. Всюду много грязи, вонь...

«У меня было очень сильное отравление, – признался ведущий. – Два дня лежал под капельницами. Меня тошнило и трясло. Хуже всего то, что после процедур я должен был вернуться на локацию и продолжать съемки. Приехал с ужасным самочувствием, на площадке мне стало плохо, но спустя три минуты уже стоял в кадре. С хорошим настроением, словно ничего не произошло».