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Скандальний музикант дав інтерв’ю в костюмі ку-клукс-клану

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Каньє Вест заявився на інтерв’ю з прикрасою-свастикою, а потім ще «підвищив градус»
фото: скриншот/Youtube

Каньє Вест весь час нервував та ображав колишню дружину

Американський репер Каньє Вест, який раніше заявляв, що є прихильником Гітлера, і анонсував випуск футболки зі свастикою, відзначився новим дивним вчинком. На інтерв'ю до Лівінгстона Джорджа Аллена, більш відомого як DJ Akademiks, Вест прийшов з прикрасою-свастикою, а потім взагалі вбрався у костюм ку-клукс-клану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Аллена.

Під час годинного інтерв'ю Каньє Вест поводився нервово і наговорив, зокрема, багато неприємного на адресу своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян.

«Я не хотів мати дітей від цієї людини після перших двох місяців стосунків із нею, але це не було планом Бога», – заявив Вест. А потім стверджував: «Мої діти – знаменитості, і я не маю права голосу. Тож ця біла жінка і ця біла сім'я контролюють цих дуже впливових чорних дітей, які становлять половину дітей Є» (у жовтні 2021-го репер офіційно змінив своє ім’я на Ye).

Нагадаємо, Каньє Вест раніше не раз заявляв про свою антисемітську та проросійську позицію, а у червні 2024 року – приїздив до РФ.

Також репер «прославився» тим, що у лютому 2025 року пообіцяв випустити футболку зі свастикою, – мовляв, він мріяв про це «довгі роки». 

Щодо Кім Кардаш'ян, то у листопаді 2022-го вона офіційно розлучилася з Каньє Вестом.  Їхній шлюборозлучний процес тривав майже рік.

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Теги: Каньє Вест

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