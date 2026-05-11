Ірина Білик поділилася рідкісним фото з молодшим сином

Співачка розповіла, чому День матері є для неї особливим днем

Народна артистка України Ірина Білик поділилася світлиною зі своїм молодшим сином Табрізом та висловилася про материнство. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис співачки в Іnstagram.

Ірина Білик опублікувала чорно-біле фото з 10-річним сином Табрізом. У кадрі хлопчик притиснувся до своєї мами, яка його ніжно обійняла, прикривши очі.

Цим фото Ірина Білик поділилася в День матері та розповіла, що 10 травня народилася її мама. Ганна Яківна Білик пішла із життя у 2020 році. «Сьогодні особливий день для мене… Сьогодні був би день народження моєї мами. І саме в День матері я ще сильніше відчуваю, наскільки важлива мамина любов у житті кожного з нас», – написала артистка.

Ірина Білик поділилася фото з молодшим сином фото: Instagram/Instagram

Тож діти для Ірини Білик є найважливішим коханням її життя. «Мої сини – моє найбільше щастя і любов на все життя. Хочу побажати кожній мамі, щоб її дитина завжди була поруч, здорова й щаслива. Бережіть своїх мам і обіймайте їх частіше», – зазначила Білик.

Ірина Білик має двох синів старшого – Гліба Оверчука та молодшого – Табріза. Друга дитина Ірини Білик народилася в шлюбі із російським фотографом азербайджанського походження Асланом Ахмадовим.

В інтерв’ю Олесі Бацман Ірина Білик розповідала, що її син Табріз народився шляхом сурогатного материнства, оскільки артистці заборонили вагітніти через проблеми зі здоров’ям. Попри те, що зірка не розглядала варіант сурогатності, вона все ж таки наважилася на цей крок.

