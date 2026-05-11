Ірина Білик поділилася рідкісним фото з молодшим сином

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ірина Білик зі 10-річним сином Табрізом
Співачка розповіла, чому День матері є для неї особливим днем

Народна артистка України Ірина Білик поділилася світлиною зі своїм молодшим сином Табрізом та висловилася про материнство. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис співачки в Іnstagram.

Ірина Білик опублікувала чорно-біле фото з 10-річним сином Табрізом. У кадрі хлопчик притиснувся до своєї мами, яка його ніжно обійняла, прикривши очі.

Цим фото Ірина Білик поділилася в День матері та розповіла, що 10 травня народилася її мама. Ганна Яківна Білик пішла із життя у 2020 році. «Сьогодні особливий день для мене… Сьогодні був би день народження моєї мами. І саме в День матері я ще сильніше відчуваю, наскільки важлива мамина любов у житті кожного з нас», – написала артистка.

Тож діти для Ірини Білик є найважливішим коханням її життя. «Мої сини – моє найбільше щастя і любов на все життя. Хочу побажати кожній мамі, щоб її дитина завжди була поруч, здорова й щаслива. Бережіть своїх мам і обіймайте їх частіше», – зазначила Білик.

Ірина Білик має двох синів старшого – Гліба Оверчука та молодшого – Табріза. Друга дитина Ірини Білик народилася в шлюбі із російським фотографом азербайджанського походження Асланом Ахмадовим.

В інтерв’ю Олесі Бацман Ірина Білик розповідала, що її син Табріз народився шляхом сурогатного материнства, оскільки артистці заборонили вагітніти через проблеми зі здоров’ям. Попри те, що зірка не розглядала варіант сурогатності, вона все ж таки наважилася на цей крок.

Нагадаємо, Ірина Білик поділилася спогадами з дитинства Співачка показала свої дитячі фото та розповіла, як їй у дорослому віці допомагає згадка про себе з дитинства, коли її нинішні досягнення були лише мрією. У своєму блозі Ірина Білик опублікувала колажі зі своїх фото, де вона доросла та маленька.

Макрон збере лідерів ЄС на розмову про заборону соцмереж для дітей
15 квiтня, 00:47
Львова-Бєлова, яка викрала хлопчика з Маріуполя, стала очільницею «фонду захисту дітей»
Журналіст показав фото вагона «Укрзалізниці», де народився хлопчик
16 квiтня, 14:55
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль
Двоє малолітніх школярів влаштували пожежу біля озера Райдужне
Нищук-молодший у сім років візьме участь у виставі головного драматичного театру країни
Слава Дьомін показав свою маму, яка підтримує Росію
Продюсери серіалу з Меган Маркл хочуть повернути її у кіно
Телеведучий-втікач Андрій Доманський отримав російський паспорт
«Мама-іпохондрик». Аліна Гросу поділилася першими складнощами материнства
«Я б не забороняв». Олег Винник став на захист російської мови та натрапив на хейт
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

