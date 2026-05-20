«Ми різні». Ауріка Ротару пояснила, як реагує на порівняння із зірковою сестрою

Народна артистка Ауріка Ротару розповіла, як свого часу вперше потрапила на сцену

Співачка Ауріка Ротару висловилася про свою рідну сестру Софію Ротару. Вона зізналася, чи звертає вона увагу на те, що її часто згадують, як «сестру співачки», а не народну артистку. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.

За словами Ауріки Ротару, вона не скаржиться на те, що є сестрою Софії Ротару та на порівняння із нею. «Це приємно», – запевняє артистка. Водночас під час концертів співачка завжди просить, щоб її представляли як Ауріку Ротару. «Не треба регалії якісь. Я люблю, коли мене просто представляють», – пояснила зірка.

Народна артистка розповіла, чи допомогла їй популярність сестри потрапити на сцену. За словами співачки, це трапилося випадково. «Я потрапила на професійну сцену «випадково». «Тоді Ліда (рідна сестра Софії та Ауріки Ротару співачка Лідія Ротару, – «Главком») працювала в Чернівецькій філармонії, в ансамблі «Черемош». І я поїхала послухати концерт. І перед концертом наш музичний керівник запросив нас до рояля і попросив щось заспівати разом. Так я потрапила в Чернівецьку філармонію, на професійну сцену», – розповіла Ротару.

Водночас Софія Ротару на той час уже була відомою виконавицею. «Софія тоді була вже дуже відома… і багато, хто приходив на концерт послухати, подивитися – схожа чи не схожа. І нам доводилося дуже багато працювати… Я ніколи не намагалася дістатися до рівня своєї сестри. Ні. У неї свій рівень, у мене – свій. Ми різні», – зазначила артистка.

Ауріка Ротару також висловилася про нинішнє життя своєї сестри Софії Ротару. «Слава Богу, у неї все добре», – додала вона.

