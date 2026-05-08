Олег Скрипка поділився зворушливим відео з мамою та привітав її зі святом

Олег Скрипка розповів про свою сімейну традицію

Український музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка напередодні Дня матері завітав додому до своєї найріднішої людини. Артист привітав свою маму Ганну Скрипку та показав зворушливі кадри із зустрічі з нею. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака в Іnstagram.

10 травня відзначається День матері, з цим святом свою маму привітав Олег Скрипка. Він приїхав до батьківського дому з великим букетом троянд, де його зустріла мама. «Друзі, нагадаю, що 10 травня День матері. Я привітав свою маму трохи завчасно, бо буду в робочій поїздці. Не забувайте найулюбленіших для вас жінок, що дарували вам життя, любов і ласку», – написав Скрипка у своєму дописі.

За словами Олега Скрипки, він має традицію – щороку вітати свою маму з Днем матері: «Несу такі шикарні троянди. І ви знаєте, що найкращий сезон у році – це весна. І весняні свята – найкращі. І вже традиційно ми з вами шануємо наших матерів, даруємо їм квіти. Я перед будинком моєї мами. Зараз ми зробимо їй сюрприз».

Артист показав на відео, як він йде до батьківського дому, де йому відкриває двері мама. «Для будь-якої людини у світі мама – це найголовніша людина, найулюбленіша. І так воно правильно, і так є. Я тебе дуже люблю. Тобі дарую квіти. З Днем матері», – сказав музикант, звертаючись до своєї мами.

У коментарях під дописом музиканта користувачі бажали Ганні Скрипці довгих років життя. Також підписники відзначили у своїх коментарях красу матері співака:

«Як ви на маму схожі».

«Яка красива матуся! Дай Боже здоров’я!»

«Щоб я так завжди чепурненько виглядала, коли до мене прийшли зненацька із сюрпризом! Мама красуня!»

«Яка гарна та мила у вас матуся. Олег ви маму дуже схожі, здоровʼя вам обом».

Нагадаємо, музикант Олег Скрипка заявляв, що кожна людина повинна мати право вирішувати, чи ставати до зброї, чи допомагати Україні в інший спосіб. На його думку, перш за все в Україні існує демократичне суспільство, тож незважаючи на те, які є закони, кожна людина для себе ухвалює рішення самостійно.