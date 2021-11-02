«Дюна» получила 14 номинаций на «Оскар»

Обращение к Американской киноакадемии было опубликовано на сайте корпорации

Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дени Вильнева «Дюна» на кинопремию «Оскар» в 14 категориях. Соответствующее обращение к Американской академии кинематографических искусств и наук было опубликовано на сайте корпорации.

Речь идет о таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж», «Лучший художник-постановщик», «Лучший грим и прически», «Лучший звук», «Лучшие костюмы», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший саундтрек».

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что https://glavcom.ua/scotch/live/sozdateli-dyuny-anonsirovali-vtoruyu-chast-794363.html#mce_temp_url#. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.