Орландо Блум полгода воздерживался от секса и мастурбации до знакомства с Кэти Перри



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Как только период воздержания закончился, Орландо познакомился со своей нынешней возлюбленной и матерью будущего ребенка Кэти Перри

Пара познакомилась на вечеринке после «Золотого глобуса» в январе 2016 года

43-летний Орландо Блум дал большое интервью Sunday Times, в котором признался, что был несчастлив до встречи с Кэти Перри. Актер мечтал построить гармоничные отношения и решил воспользоваться необычным советом друга.

Первоначально актер собирался воздерживаться от половых контактов более короткое время — всего три месяца.

«Однако я действительно наслаждался тем, как поменялось мое отношение к женщинам. Я знаю, это звучит безумно», - добавил он.

Блум также отметил, что порно разрушительно действует на отношения, сексуальную жизнь и либидо. Он добавил, что даже не мастурбировал во время шестимесячного воздержания.

«Это было безумием. Не думаю, что это здоровое поведение. И конкретно такое отношение я не могу рекомендовать. Нужно постоянно держать свой член в тонусе», - сказал он.

По иронии судьбы, как только период воздержания закончился, Орландо познакомился со своей нынешней возлюбленной и матерью будущего ребенка Кэти Перри. Это случилось на вечеринке после «Золотого глобуса» в январе 2016 года.