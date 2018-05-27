Создатель «Симпсонов» снимет мультсериал о принцессе-алкоголичке
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Новый мультсериал «Разочарование»
Мэтт Грейнинг готовит новый проект для стриминговой платформы Netflix
Новый мультсериал будет называться «Разочарование».
Действие сериала разворачивается в средневековье. Главные герои сериала – молодая принцесса-алкоголичка Бин (Эбби Джейкобсон), ее напарник – злой эльф (Нат Факсон) и личный демон Люси (Эрик Андре).
Во время своих приключений им предстоит встретить орков, гарпий, троллей и множество других дураков. В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов.
«Разочарование» будет рассказывать о жизни и смерти, любви и сексе, и о том, как веселиться в мире, полном страданий и разных идиотов», – рассказал Грейнинг.
Премьера мультсериала запланирована на 17 августа 2018 года.
Джерело: Buro 24/7