  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Создатель «Симпсонов» снимет мультсериал о принцессе-алкоголичке

    • Розсилка
    Новый мультсериал &laquo;Разочарование&raquo; - Создатель «Симпсонов» снимет мультсериал о принцессе-алкоголичке
    Новый мультсериал «Разочарование»

    Мэтт Грейнинг готовит новый проект для стриминговой платформы Netflix

    Новый мультсериал будет называться «Разочарование».

    Действие сериала разворачивается в средневековье. Главные герои сериала – молодая принцесса-алкоголичка Бин (Эбби Джейкобсон), ее напарник – злой эльф (Нат Факсон) и личный демон Люси (Эрик Андре).

    Во время своих приключений им предстоит встретить орков, гарпий, троллей и множество других дураков. В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Создатель «Симпсонов» снимет мультсериал о принцессе-алкоголичке
    Создатель «Симпсонов» снимет мультсериал о принцессе-алкоголичке
    Создатель «Симпсонов» снимет мультсериал о принцессе-алкоголичке

    «Разочарование» будет рассказывать о жизни и смерти, любви и сексе, и о том, как веселиться в мире, полном страданий и разных идиотов», – рассказал Грейнинг. 

    Премьера мультсериала запланирована на 17 августа 2018 года.

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    мультфільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ