Огромный корабль и банан с ведьмами: В Каннах состоялась премьера мультфильма «Монстры на каникулах-3: Море зовет»

Украинская телеведущая Леся Никитюк в компании режиссера и ведущих актеров дубляжа презентовала новые приключения монстриков

Как ранее сообщал Scotch, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк озвучила главную героиню мультфильма «Монстры на каникулах-3: Море зовет» - Эрику Ван Хельсинг. «Мгновенный» дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, мультфильма, что ее пригласили на мировую презентацию «Монстров на каникулах:



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SonyPicturesUkraine

Украинская телеведущая Леся Никитюк в компании режиссера и ведущих актеров дубляжа презентовала новые приключения монстриков

Как ранее сообщал Scotch, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк озвучила главную героиню мультфильма «Монстры на каникулах-3: Море зовет» - Эрику Ван Хельсинг.

«Мгновенный» дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, мультфильма, что ее пригласили на мировую презентацию «Монстров на каникулах: 3», которая состоялась вчера в Каннах.

За день до открытия 71-го Каннского кинофестиваля, герои мультфильма «Монстры на каникулах-3» приплыли на огромном корабле. Капитаном судна стал режиссер Геннди Тартаковски, а главными пассажирами - команда дубляжа, во главе с украинской телеведущей Лесей Никитюк.

Напомним, что третья часть мультфильма расскажет зрителям о невероятных приключениях семейства графа Дракулы которые отправились в морской круиз. Во время морского путешествия Дракула влюбляется в прекрасного капитана корабля – Эрику Ван Хельсинг, дочь известного истребителя чудовищ. Но сможет ли граф Дракула завоевать сердце девушки, которая ненавидит вампиров? Все это мы увидим уже 12 июля в украинских кинотеатрах.