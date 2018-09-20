Создатель «Улицы Сезам» заявил, что Берт и Эрни геи



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Обновление: на следующий день Марк Зальцман отказался от своих слов

По словам автора книги «Улица Сезам» Марка Зальцмана, Берт и Эрни - не просто друзья.

Автор легендарного шоу утверждал, что две куклы - гей-пара, и их отношения являются отражением его партнерства с редактором фильма Арнольдом Глассманом.

Согласно сценарию шоу, две куклы живут вместе как соседи по комнате на улице Сезам 123 но спят на отдельных кроватях.

Один из руководителей сериала Гэри Кнелл отрицал слухи в еще 1994 году. «Они не геи, они куклы и не существуют ниже талии», - сообщает The Independent.

В 2011 году продюсеры заявили, что Берт и Эрни были «лучшими друзьями» и «не имеют сексуальной ориентации», - сообщает Deadline.

«Как мы всегда говорили, Берт и Эрни - лучшие друзья», - говорится в заявлении. «Они были созданы, чтобы научить дошкольников тому, что люди могут быть хорошими друзьями с теми, кто сильно отличается от самих себя. Несмотря на то, что они идентифицированы как мужские персонажи и обладают многими человеческими чертами и характеристиками, они остаются марионетками и не имеют сексуальной ориентации», - сообщает издание Deadline.

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Джерело: New York Post