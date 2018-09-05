В сети опубликовали официальный трейлер ленты «Я, ты, он, она»



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«Я, ты, он, она»

Премьера фильма запланирована на конец декабря

В сюжете ленты главными героями являются супруги Максима и Яны, которые после 10 лет супружеской жизни решили развестись. Однако суд согласно закону предоставляет паре месяц для примирения и именно в этот период главные герои попадают в неожиданные и забавные ситуации, которые могут все перевернуть.

«Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты опробованы», – заявляют авторы комедии.

В тизере можно увидеть, что в фильме кроме актеров студии Зеленского и Кошевого также появится солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, экс-ведущая известного тревел-шоу Настя Короткая, литовская актриса Агне Грудите, музыкант Сергей Бабкин, актриса Ольга Сумская и другие знаменитости.