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    Шоу-биз

    В сети опубликовали официальный трейлер ленты «Я, ты, он, она»

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    &laquo;Я, ты, он, она&raquo; - В сети опубликовали официальный трейлер ленты «Я, ты, он, она»
    «Я, ты, он, она»

    Премьера фильма запланирована на конец декабря

    В сюжете ленты главными героями являются супруги Максима и Яны, которые после 10 лет супружеской жизни решили развестись. Однако суд согласно закону предоставляет паре месяц для примирения и именно в этот период главные герои попадают в неожиданные и забавные ситуации, которые могут все перевернуть.

    «Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты опробованы», – заявляют авторы комедии. 

    В тизере можно увидеть, что в фильме кроме актеров студии Зеленского и Кошевого также появится солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, экс-ведущая известного тревел-шоу Настя Короткая, литовская актриса Агне Грудите, музыкант Сергей Бабкин, актриса Ольга Сумская и другие знаменитости. 
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