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    Шоу-биз

    В сети появился финальный трейлер сказки «Щелкунчик и четыре королевства»

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    Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Щелкунчик и четыре королевства&raquo;&nbsp; - В сети появился финальный трейлер сказки «Щелкунчик и четыре королевства»
    Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства» 

    В сети появился финальный дублированный трейлер фильма «Щелкунчик и четыре королевства», премьера которого назначена на декабрь этого года

    Режиссером сказки по мотивам знаменитой сказки Гофмана стал Лассе Халльстрем, а в главных ролях зрители увидят Киру Найтли, Маккензи Фой и Моргана Фримана.

    Напомним, что фильм «Щелкунчик и четыре королевства» расскажет о девочке по имени Клара, которой предстоит отправиться в невероятное путешествие по разным королевствам. Она встретит множество сказочных существ и посетит добрые и волшебные королевства, но ей придется столкнуться и с темной стороной волшебного мира. В мрачном и страшном королевстве ей придется найти Щелкунчика.

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    Джерело: Киноафиша

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