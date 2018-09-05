В сети появился финальный трейлер сказки «Щелкунчик и четыре королевства»



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Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

В сети появился финальный дублированный трейлер фильма «Щелкунчик и четыре королевства», премьера которого назначена на декабрь этого года

Режиссером сказки по мотивам знаменитой сказки Гофмана стал Лассе Халльстрем, а в главных ролях зрители увидят Киру Найтли, Маккензи Фой и Моргана Фримана.

Напомним, что фильм «Щелкунчик и четыре королевства» расскажет о девочке по имени Клара, которой предстоит отправиться в невероятное путешествие по разным королевствам. Она встретит множество сказочных существ и посетит добрые и волшебные королевства, но ей придется столкнуться и с темной стороной волшебного мира. В мрачном и страшном королевстве ей придется найти Щелкунчика.

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Джерело: Киноафиша