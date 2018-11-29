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    Шоу-биз

    Создатели «Шерлока» не взяли Камбербэтча на роль Дракулы

    • Розсилка
    Создатели «Шерлока» не взяли Камбербэтча на роль Дракулы

    Главную роль в сериале сыграет Клас Банг

    Стивен Моффат и Марк Гетис, сценаристы и продюсеры нашумевшего сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом, разрабатывают новый проект, производством которого занимаются Netflix совместно с британским телеканалом BBC. Сюжет сериала по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула» расскажет о событиях в 1897 году, в Трансильвании, где вампир строит планы по вторжению в викторианский Лондон.

    На главную роль в проекте назначен Клас Банг, известный по ролям в фильмах «Квадрат» и «Девушка, которая застряла в паутине». Ожидается, что формат нового шоу будет очень похож на «Шерлока», то есть сериал не станет прямой адаптацией книги, а будет очередным ее переосмыслением. Каждый эпизод также будет длиться по 90 минут. Съемки «Дракулы» начнутся в следующем году, а когда сериал будет представлен на суд зрителей, пока неизвестно.

    Джерело: Киноафиша

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