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    Брюс Уиллис испугал сердечным приступом на съемках фильма (Фото)

    Актер снимается в исторической драме о четырех сиротах
    Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис сейчас снимается в фильме «Сиротский Бруклин». В первые дни работы над картиной в прессе появились снимки, которые показывают, как актеру стало плохо прямо на съемочной площадке. Как со временем удалось выяснить прессе, на самом деле Уиллис чувствует себя хорошо. А это падение якобы от
    • Сьогодні, 11:59
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    Брюс Уиллис
    Брюс Уиллис

    Актер снимается в исторической драме о четырех сиротах

    Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис сейчас снимается в фильме «Сиротский Бруклин». В первые дни работы над картиной в прессе появились снимки, которые показывают, как актеру стало плохо прямо на съемочной площадке.

    Как со временем удалось выяснить прессе, на самом деле Уиллис чувствует себя хорошо. А это падение якобы от сердечного приступа – не более, чем хорошая игра артиста на камеру. Именно такое состояние приходится пережить его персонажу в ленте.

    Картина рассказывает о четырех сиротах, слепо преданных своему покровителю, мошеннику-детективу Фрэнку Минне, который вытащил их из приюта. Парни готовы выполнить любое поручение Фрэнка. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.

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    Брюс Уиллис испугал сердечным приступом на съемках фильма (Фото)
    Брюс Уиллис испугал сердечным приступом на съемках фильма (Фото)

    Режиссером фильма выступает звезда «Бойцовского клуба» Эдвар Нортон.

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    Джерело: Сегодня

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