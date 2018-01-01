Брюс Уиллис испугал сердечным приступом на съемках фильма (Фото)

Актер снимается в исторической драме о четырех сиротах

Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис сейчас снимается в фильме «Сиротский Бруклин». В первые дни работы над картиной в прессе появились снимки, которые показывают, как актеру стало плохо прямо на съемочной площадке. Как со временем удалось выяснить прессе, на самом деле Уиллис чувствует себя хорошо. А это падение якобы от



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Брюс Уиллис

Актер снимается в исторической драме о четырех сиротах

Легендарный голливудский актер Брюс Уиллис сейчас снимается в фильме «Сиротский Бруклин». В первые дни работы над картиной в прессе появились снимки, которые показывают, как актеру стало плохо прямо на съемочной площадке.

Как со временем удалось выяснить прессе, на самом деле Уиллис чувствует себя хорошо. А это падение якобы от сердечного приступа – не более, чем хорошая игра артиста на камеру. Именно такое состояние приходится пережить его персонажу в ленте.

Картина рассказывает о четырех сиротах, слепо преданных своему покровителю, мошеннику-детективу Фрэнку Минне, который вытащил их из приюта. Парни готовы выполнить любое поручение Фрэнка. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.

Режиссером фильма выступает звезда «Бойцовского клуба» Эдвар Нортон.

Джерело: Сегодня