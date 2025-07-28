Із тортом за 3 тис. грн та в барбі-сукні: Тіна Кароль у рожевому відзначила особливе свято

Зіркову кар'єру тоді ще Тетяна Ліберман розпочала з Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, де була солісткою

Українська співачка Тіна Кароль (справжнє ім’я Тетяна Ліберман) відзначила 20-ліття творчої діяльності й поділилася фото. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

«20 років карʼєрі. Сльозки та мімімішки!», – написала вона.

«Главком» дізнався, що сукня, яку співачка обрала для святкування, коштує 6900 грн і має назву Tina. Її можна придбати як онлайн, так і у офлайн магазині українського бренду в Києві.

Також для святкування зірка обрала, ймовірно, «Наполеон». Його вартість за 2,5 кг складає близько 2900 грн.

Нагадаємо, зіркову кар'єру тоді ще Тетяна Ліберман розпочала з Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, де зірка була солісткою з 2004 року. У 2005 році вона була представником України на конкурсі молодих талантів «Нова хвиля».

Тіна Кароль представляла Україну на міжнародному співочому конкурсі «Євробачення» у 2006 році, де посіла сьоме місце.

У 2012 році входить до команди ведучих шоу Майдан's. З 2012 року тренер у проєкті каналу 1+1 – «Голос. Діти».

Медіагрупа Ігоря Коломойського 1+1 вже багато років активно підтримує артистку, залучаючи до своїх проєктів. Завдяки цьому популярність Кароль тільки зростала. З 2013 по 2021 роки вона була тренеркою вокального шоу «Голос країни». Її команди неодноразово перемагали у шоу.

У 2017 році співачка отримала звання народної артистки України, попри те, що більшість її пісень були російськомовними.

З 2014 року Тіна Кароль припинила виступи у РФ, проте зупинила запис російськомовних композицій лише після повномасштабного вторгнення. Врешті артистка отримала заборону на в'їзд до Росії на 50 років.

Цьогоріч Кароль стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025 від України та продовжує активно займатися творчістю, випустивши новий альбом «Лірика». Цей альбом співачка називає одним із найкращих у своїй кар'єрі.

Артистка тричі володарка звання «Найкрасивіша жінка України» за версією журналу Viva; Тіна Кароль володарка премії «Телетріумф» як «Найкраща ведуча розважального шоу», а також премії Yuna у номінації «Найкраща співачка року». Має медаль «За працю та звитягу».

25 січня Тіна Кароль відзначила своє 40-річчя.