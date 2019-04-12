Надежда Мейхер: увлечение танцами сыграло в моей жизни судьбоносную роль



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Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

Эк-солистка группы «Виа Гра» призналась, что могла стать обычным переводчиком

Пару дней назад украинская певица, телеведущая и дизайнер отпраздновала своей день рождения. Надежде Мейхер исполнилось 37 лет.

Накануне дня рождения артистка дала откровенное интервью популярному украинскому глянцу и рассказала о своей дружбе с параллельным миром и вещих снах, одиночестве и о том, как влюбилась в своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Вспоминая свое детство и юношеские годы, Надежда Мейхер призналась, что могла стать переводчиком - так хотела ее мать.

«В детстве я танцевала и занималась с репетитором английским – мама хотела, чтобы я стала переводчиком. Планировалось, что поступлю в тернопольский иняз, но – такая избитая фраза – от судьбы никуда не убежишь: вдруг в 11 лет я начала танцевать. До этого, как все дети, тоже чем-то занималась – легкой атлетикой, музыкой, – но в какой-то момент попала в коллектив народного танца – и осталась там. скажем так, я влюбилась в Господина танца – все остальное стало мне неинтересно.

Потом обнаружила, что, танцуя, можно выражать любые эмоции: плакать, смеяться – все что угодно! и я поняла, что в новом любимом деле смогу реализовать свои актерские задатки на все 100%. Словом, очень сильно увлеклась танцами, и в моей жизни это сыграло судьбоносную роль.

Когда мне было 15 лет, мы выступали в Хмельницком, и там меня заметил хореограф – преподаватель из педагогического училища, у которого был свой коллектив народного танца. он подошел к моему учителю и сказал: «Вот эта девочка очень яркая, я бы хотел ее пригласить в свой ансамбль», - рассказала артистка журналу Караван.