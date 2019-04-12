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    Надежда Мейхер: увлечение танцами сыграло в моей жизни судьбоносную роль

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    Надежда Мейхер - Надежда Мейхер: увлечение танцами сыграло в моей жизни судьбоносную роль
    Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher

    Эк-солистка группы «Виа Гра» призналась, что могла стать обычным переводчиком

    Пару дней назад украинская певица, телеведущая и дизайнер отпраздновала своей день рождения. Надежде Мейхер исполнилось 37 лет.

    Накануне дня рождения артистка дала откровенное интервью популярному украинскому глянцу и рассказала о своей дружбе с параллельным миром и вещих снах, одиночестве и о том, как влюбилась в своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

    Вспоминая свое детство и юношеские годы, Надежда Мейхер призналась, что могла стать переводчиком - так хотела ее мать.

    «В детстве я танцевала и занималась с репетитором английским – мама хотела, чтобы я стала переводчиком. Планировалось, что поступлю в тернопольский иняз, но – такая избитая фраза – от судьбы никуда не убежишь: вдруг в 11 лет я начала танцевать. До этого, как все дети, тоже чем-то занималась – легкой атлетикой, музыкой, – но в какой-то момент попала в  коллектив народного танца –  и  осталась там. скажем так, я влюбилась в Господина танца – все остальное стало мне неинтересно.

    Потом обнаружила, что, танцуя, можно выражать любые эмоции: плакать, смеяться – все что угодно! и я поняла, что в новом любимом деле смогу реализовать свои актерские задатки на все 100%. Словом, очень сильно увлеклась танцами, и в моей жизни это сыграло судьбоносную роль.

    Когда мне было 15 лет, мы выступали в Хмельницком, и там меня заметил хореограф – преподаватель из педагогического училища, у которого был свой коллектив народного танца. он подошел к моему учителю и сказал: «Вот эта девочка очень яркая, я бы хотел ее пригласить в свой ансамбль», - рассказала артистка журналу Караван.

    Кроме этого, Мейхер призналась, что никогда не горела желанием создать семью.

    «Я не стремилась к замужеству. У меня не было ощущения, что семья – это очень важно. Я свободолюбивый человек и способна сама себе заработать на жизнь. Но в нашем случае с Мишей это действительно любовь, это действительно судьба. Ведь понимаете, если люди проходят мимо своей судьбы по той или иной причине, у них может никогда больше не быть второго шанса. Как можно пройти мимо? Не выдержать трудностей, испытаний. Ведь идет в любом случае проверка на прочность. 

    Люди – существа слабые, им хочется всего и сразу, им хочется быстро, легко и просто. Но такого не бывает… Поэтому что бы ни говорили друг другу, как бы ни было обидно и больно, мы понимаем, что если разбежимся, то наша жизнь будет разрушена», - призналась Мейхер.

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    Надежда Мейхер: увлечение танцами сыграло в моей жизни судьбоносную роль
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    Также журналисты спросили Надежду о ее втором супруге Михаиле и их семейной жизни.

    «Когда я увидела Мишу, сразу подумала: какой интересный мужчина! А поскольку раньше подобных мыслей по отношению к другим у меня не возникало, поняла, что это может быть серьезно.

    Я обожаю одиночество, мне никогда не бывает скучно со своими мыслями и фантазиями, но, несмотря на это, почувствовала: Миша появился в моей жизни не просто так. Это не какой-то очередной роман, а что-то серьезное и судьбоносное. 

    Хотя мы с ним оба очень непростые по характеру люди, две сильные личности. И чтобы эти две силы как-то усмирить, слить воедино и наслаждаться жизнью, нам пришлось, конечно, очень много поработать – и над собой, и над отношениями, и друг над другом. О, еще как!»,- отметила Мейхер.

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