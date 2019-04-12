Надежда Мейхер: увлечение танцами сыграло в моей жизни судьбоносную роль
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Розсилка
Эк-солистка группы «Виа Гра» призналась, что могла стать обычным переводчиком
Пару дней назад украинская певица, телеведущая и дизайнер отпраздновала своей день рождения. Надежде Мейхер исполнилось 37 лет.
Накануне дня рождения артистка дала откровенное интервью популярному украинскому глянцу и рассказала о своей дружбе с параллельным миром и вещих снах, одиночестве и о том, как влюбилась в своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева.
Вспоминая свое детство и юношеские годы, Надежда Мейхер призналась, что могла стать переводчиком - так хотела ее мать.
«В детстве я танцевала и занималась с репетитором английским – мама хотела, чтобы я стала переводчиком. Планировалось, что поступлю в тернопольский иняз, но – такая избитая фраза – от судьбы никуда не убежишь: вдруг в 11 лет я начала танцевать. До этого, как все дети, тоже чем-то занималась – легкой атлетикой, музыкой, – но в какой-то момент попала в коллектив народного танца – и осталась там. скажем так, я влюбилась в Господина танца – все остальное стало мне неинтересно.
Потом обнаружила, что, танцуя, можно выражать любые эмоции: плакать, смеяться – все что угодно! и я поняла, что в новом любимом деле смогу реализовать свои актерские задатки на все 100%. Словом, очень сильно увлеклась танцами, и в моей жизни это сыграло судьбоносную роль.
Когда мне было 15 лет, мы выступали в Хмельницком, и там меня заметил хореограф – преподаватель из педагогического училища, у которого был свой коллектив народного танца. он подошел к моему учителю и сказал: «Вот эта девочка очень яркая, я бы хотел ее пригласить в свой ансамбль», - рассказала артистка журналу Караван.
Люди – существа слабые, им хочется всего и сразу, им хочется быстро, легко и просто. Но такого не бывает… Поэтому что бы ни говорили друг другу, как бы ни было обидно и больно, мы понимаем, что если разбежимся, то наша жизнь будет разрушена», - призналась Мейхер.
Также журналисты спросили Надежду о ее втором супруге Михаиле и их семейной жизни.
«Когда я увидела Мишу, сразу подумала: какой интересный мужчина! А поскольку раньше подобных мыслей по отношению к другим у меня не возникало, поняла, что это может быть серьезно.
Я обожаю одиночество, мне никогда не бывает скучно со своими мыслями и фантазиями, но, несмотря на это, почувствовала: Миша появился в моей жизни не просто так. Это не какой-то очередной роман, а что-то серьезное и судьбоносное.
Хотя мы с ним оба очень непростые по характеру люди, две сильные личности. И чтобы эти две силы как-то усмирить, слить воедино и наслаждаться жизнью, нам пришлось, конечно, очень много поработать – и над собой, и над отношениями, и друг над другом. О, еще как!»,- отметила Мейхер.