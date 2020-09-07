Стало известно, когда выйдет новый альбом Макса Барских



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Украинский поп-певец Макс Барских

Менее чем за год лид-сингл альбома «Лей, не жалей» получил статус двойной платины

Украинский поп-певец Макс Барских готовится представить главную интригу этого года - новый альбом. Презентация пластинки «1990» запланирована на 9 октября.

В шестой полноформатный LP артиста вошло 11 композиций, четыре из которых Барских представил в рамках первой части мирового тура Nezemnaya2020. Менее чем за год лид-сингл альбома «Лей, не жалей» получил статус двойной платины и стал самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы, побив рекорд Billie Eilish с треком Bad Guy и Ed Sheeran с хитом Shape Of You в рамках чарта TopHit Global Radio Chart. А хит «По секрету» всего за три месяца после премьеры удостоен своей первой платины.

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