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    Шоу-биз

    Стало известно, когда выйдет новый альбом Макса Барских

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    Украинский поп-певец Макс Барских - Стало известно, когда выйдет новый альбом Макса Барских
    Украинский поп-певец Макс Барских

    Менее чем за год лид-сингл альбома «Лей, не жалей» получил статус двойной платины

    Украинский поп-певец Макс Барских готовится представить главную интригу этого года  - новый альбом. Презентация пластинки «1990» запланирована на 9 октября.

    В шестой полноформатный LP артиста вошло 11 композиций, четыре из которых Барских представил в рамках первой части мирового тура Nezemnaya2020. Менее чем за год лид-сингл альбома «Лей, не жалей» получил статус двойной платины и стал самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы, побив рекорд Billie Eilish с треком Bad Guy и Ed Sheeran с хитом Shape Of You в рамках чарта TopHit Global Radio Chart. А хит «По секрету» всего за три месяца после премьеры удостоен своей первой платины.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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