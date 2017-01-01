Стало известно кто покинул проект «Топ-модель по-украински»

Участники модного реалити продолжают борьбу за право стать главной топ-моделью Украины.

На 13-й неделе в номинацию попали сразу четыре человека. Троих – Сережу Пистрого, Ревана Палюха и Диму Харламова – в течение недели «сливали» конкуренты. А вот Настя Гладченко оказалась под угрозой вылета по решению экспертов. Для финального испытания недели – «Последнего шанса» – ребят привезли на



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Участники модного реалити продолжают борьбу за право стать главной топ-моделью Украины.

На 13-й неделе в номинацию попали сразу четыре человека. Троих – Сережу Пистрого, Ревана Палюха и Диму Харламова – в течение недели «сливали» конкуренты. А вот Настя Гладченко оказалась под угрозой вылета по решению экспертов.

Для финального испытания недели – «Последнего шанса» – ребят привезли на берег Днепра. Там их ждала Алла Костромичева и загадочная конструкция – огромный стеклянный аквариум со стульчиком сверху. В резервуаре – вода и караси, над стульчиком – мишень.

«Каждому из участников нужно позировать на платформе и сделать как можно больше разных фото до падения в воду. А в воду они упадут, когда конкуренты попадут мячиками в мишень, расположенную над платформой. Цель «бросающих» – как можно скорее утопить ребят. А их задача – сделать максимальное количество фотопоз», – объяснила условия испытания Алла Костромичева.

Участники метали мячики в мишень с таким рвением, будто соревновались за золото на Олимпийских играх. И Реван, Дима, Стоун и Настя по очереди уходили под воду.

«Я оценила результат работы ребят. Максимальное количество кадров – по пять штук – сделали Реван и Сережа. У Димы и Насти – по одному кадру. Ребята прошли на проекте долгий путь, и, надеюсь, многое для себя почерпнули. Дима вызывает у меня очень теплые чувства, но он часто не мог собраться. Мне бы хотелось, чтобы он был более живым и позитивным. Настя слишком много внимания уделяла личной жизни, а не работе на проекте. И на этой неделе сделала те же ошибки, что и на прошлых», – рассказала Алла.

И Настя, и Дима очень сложно переживали уход. Харламов – потому что вложил в проект много сил и энергии. Гладченко – потому что оставляла свою вторую половинку – Сережу Пистрого.

«Я жалею только о том, что так и не сказала Сереже «спасибо» за поддержку, за защиту в драках, за его поступки. Уже скучаю, ведь понимаю: сейчас он остался один», - всплакнула Настя.