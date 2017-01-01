Участники «Топ-модели по-украински» прошлись по небу

Модели продефилировали на 10-метровой высоте

От этого испытания коленки дрожали даже у съемочной группы проекта «Топ-модель по-украински». Еще бы – ведь снимать самое высотное дефиле сезона тоже пришлось на высоте! Итак. Представьте себе. День. Сильные порывы ветра рвут листву на деревьях. А участники «Топ-модели по-украински» готовятся к ответственному



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Модели продефилировали на 10-метровой высоте

От этого испытания коленки дрожали даже у съемочной группы проекта «Топ-модель по-украински». Еще бы – ведь снимать самое высотное дефиле сезона тоже пришлось на высоте! Итак. Представьте себе. День. Сильные порывы ветра рвут листву на деревьях. А участники «Топ-модели по-украински» готовятся к ответственному испытанию.

«На этот раз нашим участникам нужно покорить воздух. Они начнут дефиле на подвесном подиуме. А когда он закончится – будут продолжать шагать по воздуху. Причем переход между подиумом и пропастью им нужно сделать максимально незаметным», – объяснил эксперт проекта Сергей Никитюк.

В рядах моделей – разброд и шатание. Все волнуются. Особенно Реван Палюх, который из-за жуткого страха высоты уже завалил недавнее дефиле по отвесной стене.

«Да, я очень боюсь высоты, и, как назло, за 13 недель на проекте это уже третье подобное испытание! Когда мы прыгали со второго этажа в рамках фотосессии «Агенты 007», я смог победить свой страх. А вот когда нужно было дефилировать по стене, фобия взяла верх. До сих пор не понимаю, как смог тогда сделать шаг в пропасть, но точно помню, что после испытания слезы градом хлынули из глаз. И я ничего не мог с собой поделать! Думаю, моя ошибка – в негативном настрое. Поэтому сейчас думаю только о хорошем, успешном и крутом дефиле. В общем, всячески пытаюсь отвлечься от мыслей о высоте. Но пока что-то не очень получается...», - прокомментировал Реван.

А Дима Харламов, наоборот, очень ждет выхода в «открытое небо». Дефиле по стене он считает одним из самых удачных, и жаждет продолжения.

«Сейчас воплощается уже вторая моя мечта. Ведь нам предстоит суперэкстремальное дефиле, когда у тебя, в прямом смысле слова, дух захватывает! Еще с прошлого испытания помню ощущение первого шага в пустоту – оно невероятное! Сегодня у нас под ногами вообще не будет опоры. Метров пять подиума, а потом – пропасть. И у меня уже есть преимущество, ведь я не боюсь высоты!», – сказал Харламов.