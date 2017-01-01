Стало известно, сколько звезды зарабатывают на рекламе в Instagram

Лидер рейтинга зарабатывает за одну публикайцию больше полумиллиона долларов

Звезды шоу-бизнеса могут заработать сотни тысяч долларов за одно лишь рекламное фото, которое они разместят на своей странице в Instagram. Об этом говорит исследование компании HopperHQ, которая проанализировала расценки на подобные услуги в маркетинговых агентствах. Например, голливудская певица и актриса Селена Гомес, которая является лидером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лидер рейтинга зарабатывает за одну публикайцию больше полумиллиона долларов

Звезды шоу-бизнеса могут заработать сотни тысяч долларов за одно лишь рекламное фото, которое они разместят на своей странице в Instagram. Об этом говорит исследование компании HopperHQ, которая проанализировала расценки на подобные услуги в маркетинговых агентствах.

Например, голливудская певица и актриса Селена Гомес, которая является лидером этой социальной сети по количеству подписчиков, за один размещённый снимок берёт $572 тыс.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Ким Кардашьян, чьи рекламные услуги стоят $519 тыс.

Замыкает первую тройку знаменитый футболист Криштиану Роналду, который получает за подобные услуги $415 тыс. Однако стоит отметить, что у Роналду на 12 млн больше подписчиков, чем у Кардашьян.

Ещё одним спортсменом в данном рейтинге стал американский баскетболист Леброн Джеймс. За рекламную публикацию на его странице платят $124 тыс.

Напомним, недавно мы писали о самых популярных фотографиях в Instagram в 2017 году. В первую пятёрку этого рейтинга вошло по два фото Роналду и певицы Бейонсе, а также одно фото Селены Гомес.

Джерело: Сегодня