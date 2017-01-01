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    Стало известно, сколько звезды зарабатывают на рекламе в Instagram

    Лидер рейтинга зарабатывает за одну публикайцию больше полумиллиона долларов
    Звезды шоу-бизнеса могут заработать сотни тысяч долларов за одно лишь рекламное фото, которое они разместят на своей странице в Instagram. Об этом говорит исследование компании HopperHQ, которая проанализировала расценки на подобные услуги в маркетинговых агентствах. Например, голливудская певица и актриса Селена Гомес, которая является лидером
    • Сьогодні, 16:25
    • Розсилка

    Лидер рейтинга зарабатывает за одну публикайцию больше полумиллиона долларов

    Звезды шоу-бизнеса могут заработать сотни тысяч долларов за одно лишь рекламное фото, которое они разместят на своей странице в Instagram. Об этом говорит исследование компании HopperHQ, которая проанализировала расценки на подобные услуги в маркетинговых агентствах.

    Например, голливудская певица и актриса Селена Гомес, которая является лидером этой социальной сети по количеству подписчиков, за один размещённый снимок берёт $572 тыс.

    На втором месте в этом рейтинге оказалась Ким Кардашьян, чьи рекламные услуги стоят $519 тыс.

    Замыкает первую тройку знаменитый футболист Криштиану Роналду, который получает за подобные услуги $415 тыс. Однако стоит отметить, что у Роналду на 12 млн больше подписчиков, чем у Кардашьян.

    Ещё одним спортсменом в данном рейтинге стал американский баскетболист Леброн Джеймс. За рекламную публикацию на его странице платят $124 тыс.

    Напомним, недавно мы писали о самых популярных фотографиях в Instagram в 2017 году. В первую пятёрку этого рейтинга вошло по два фото Роналду и певицы Бейонсе, а также одно фото Селены Гомес.

    Джерело: Сегодня

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