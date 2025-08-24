Головна Країна Політика
Глава уряду Канади прибув до Києва у День Незалежності

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Глава уряду Канади прибув до Києва у День Незалежності
Марк Карні: У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні
У День Незалежності до Києва вперше прибув прем’єр Канади Марк Карні

У неділю, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для нього на посаді глави канадського уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Марка Карні.

Про прибуття він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, наголосивши, що Канада посилює свою підтримку саме в День Незалежності України та у вирішальний момент її сучасної історії.

«У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», – йдеться в дописі Марка Карні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою», – сказав Володимир Зеленський.

Особливе місце у зверненні президента зайняла подяка захисникам і захисницям України, завдяки яким стало можливим відстоювати суверенітет і свободу.

Теги: День Незалежності Україна Канада Марк Карні

