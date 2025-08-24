Глава уряду Канади прибув до Києва у День Незалежності
У День Незалежності до Києва вперше прибув прем’єр Канади Марк Карні
У неділю, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для нього на посаді глави канадського уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Марка Карні.
Про прибуття він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X, наголосивши, що Канада посилює свою підтримку саме в День Незалежності України та у вирішальний момент її сучасної історії.
«У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», – йдеться в дописі Марка Карні.
🇺🇦🇨🇦Єрмак показав кадри прибуття до Києва прем'єра Канади Марка Карні pic.twitter.com/8PqSDWXKvg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.
«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою», – сказав Володимир Зеленський.
Особливе місце у зверненні президента зайняла подяка захисникам і захисницям України, завдяки яким стало можливим відстоювати суверенітет і свободу.
