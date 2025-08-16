Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган прокоментував саміт на Алясці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган прокоментував саміт на Алясці
Ердоган запевнив, що Туреччина готова зробити все можливе для встановлення миру
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини вважає, що переговори Трампа та Путіна дали новий поштовх для пошуку мирного рішення в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці дали новий поштовх до закінчення війни між Росією та Україною. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі X.

«Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру», – ідеться в його заяві.

Ердоган також додав, що Туреччина готова зробити все можливе для встановлення миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

Пізніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. 

Читайте також:

Теги: переговори Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп саміт Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
6 серпня, 19:23
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня
«Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска? Тема тижня
11 серпня, 22:30
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
Іноземні виробники випробовуватимуть зброю в Україні: роз'яснення
18 липня, 06:46
За словами правоохоронців, документ усуне правові ризики та відповідатиме стандартам верховенства права
НАБУ та САП прокоментували новий законопроєкт Зеленського
23 липня, 21:41
Трамп має намір виключити допуск трансгендерів до жіночих змагань Олімпіади-2028
Трамп анонсував «суворі тести», які унеможливлять участь трансгендерів у Олімпіаді-2028
6 серпня, 12:22
Міністр оборони США визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
12 серпня, 06:44
Очільник МЗС Угорщини закликав Україну припинити атаки на «маршрути енергопостачання до Угорщини»
Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба»
14 серпня, 01:58
Зустріч Путіна і Трампа була неоднозначною
Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters
Сьогодні, 07:25
Путін послухав губернатора Чукотки
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
Сьогодні, 13:04

Політика

The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
Ердоган прокоментував саміт на Алясці
Ердоган прокоментував саміт на Алясці
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» зупинити війну в Україні – NYT
Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» зупинити війну в Україні – NYT
Трамп заявив, що Путін усе ще вимагає виходу України з Донбасу – Bloomberg
Трамп заявив, що Путін усе ще вимагає виходу України з Донбасу – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
9921
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
6482
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2922
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2642
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua