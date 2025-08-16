Ердоган прокоментував саміт на Алясці

Ердоган запевнив, що Туреччина готова зробити все можливе для встановлення миру

Президент Туреччини вважає, що переговори Трампа та Путіна дали новий поштовх для пошуку мирного рішення в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці дали новий поштовх до закінчення війни між Росією та Україною. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі X.

«Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру», – ідеться в його заяві.

Ердоган також додав, що Туреччина готова зробити все можливе для встановлення миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

Пізніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу.