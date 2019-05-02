Стиляга с усами: Иван Дорн снялся в рекламной компании солнцезащитных очков



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Иван Дорн

30-летний Иван Дорн начал сотрудничать с брендом Polaroid Eyewear

Сумасшедший микс фанка, хауса и диско в творчестве Ивана идеально вписался в эстетику бренда, чья весенне-летняя коллекция посвящена новому прочтению стиля 90-х годов, который не сдает свои позиции уже несколько сезонов.

На снимках певец позирует в моделях из металла в стиле 90-х , классических «пилотах», спортивных, а также из капсульной коллекции Heritage.