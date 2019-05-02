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    Шоу-биз

    Стиляга с усами: Иван Дорн снялся в рекламной компании солнцезащитных очков

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    Иван Дорн - Стиляга с усами: Иван Дорн снялся в рекламной компании солнцезащитных очков
    Иван Дорн

    30-летний Иван Дорн начал сотрудничать с брендом Polaroid Eyewear

    Известный музыкант Иван Дорн, который назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев», стал лицом новой рекламной кампании сезона весна-лето 2019.

    Сумасшедший микс фанка, хауса и диско в творчестве Ивана идеально вписался в эстетику бренда, чья весенне-летняя коллекция посвящена новому прочтению стиля 90-х годов, который не сдает свои позиции уже несколько сезонов.

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    Стиляга с усами: Иван Дорн снялся в рекламной компании солнцезащитных очков
    Стиляга с усами: Иван Дорн снялся в рекламной компании солнцезащитных очков
    Стиляга с усами: Иван Дорн снялся в рекламной компании солнцезащитных очков

    На снимках певец позирует в моделях из металла в стиле 90-х , классических «пилотах», спортивных, а также  из капсульной коллекции Heritage.

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