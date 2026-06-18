«Страшний час». Ольга Сумська пригадала удар по Лук’янівці та розповіла про життя в Києві

Сумська пояснила, чому зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, не їде зі столиці

Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про реалії життя в Києві та поділилася своїми спогадами про ніч удару по Лук’янівці в Шевченківському районі столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актриси Blik.ua.

Ольга Сумська із чоловіком мешкають неподалік Лук’янівки, яка була знищена росіянами в ніч проти 24 травня. Акторка розповіла, що тієї ночі їй з чоловіком довелося тікати з власної квартири, оскільки їхній будинок розташований неподалік від епіцентру удару. «Ми мешкаємо якраз менш ніж за кілометр від епіцентру. Лук’янівка наша рідна, наш риночок, усі ці будівлі… Ми вибігали з квартири під вибухи, сідали в ліфт. Але це ж не вперше», – розповіла вона.

До того ж зірка зазначила, що росіяни продовжують бити по місцях, які вже були зруйновані ними. Тож кияни не встигають відновлюватися після атак, як РФ здійснює нові. «Скільки разів люди відновлювали торговельні місця, реставрували, скільки зазнавали збитків. І все одно все згоріло. Знову і знову гатять саме туди», – зауважила зірка.

Попри це Ольга Сумська зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, не їде зі столиці. В акторки в Києві залишається робота, а саме театр, де вона виступає. «Ми не маємо зараз можливості кудись їхати, тому що в нас гастролі, у нас робота. І навіть у цей страшний час люди все одно знаходять можливість відвідати театр, за що їм надзвичайно вдячні. Якісь збори ми можемо наживо зібрати», – зізналася актриса.

Також акторка згадала про хлопчика Любомира, який зворушив мережу. Юний українець став зіркою мережі після того, як зіграв на акордеоні біля знищеного росіянами ТРЦ «Квадрат» на Лук’янівці. Хлопчик заграв на музичному інструменті мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій».

«Любомирчик, я запам’ятала його ім’я, збирав на авто захисникам. Ну куди ці люди поїдуть? Вони тут народилися. Ми маємо бути тут разом. А інакше, що ж ми, усі виїдемо? Це неможливо, просто неможливо. Бо це наше все рідне. Я готова цілувати каштани», – сказала Сумська.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами – зафіксовано численні збиття, оголошено повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж». Столиця зазнала масованої атаки балістичними ракетами.

Також повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку. Під ворожим вогнем опинилися вхід до станції метро, популярний заклад швидкого харчування, місцевий ринок та великий торговельний центр.