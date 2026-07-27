«Не можу стримати емоцій». Ольга Сумська зізналася, як переживає масовані атаки Києва

Сумська розповіла, як відволікається від реалій війни

Народна артистка України Ольга Сумська мешкає неподалік від мікрорайону Лук’янівка у Києві, який РФ тероризує постійними атаками. Акторка розповіла, як оговтується після обстрілів та що її вражає в українцях. Як повідомляє «Главком», зірка висловилася про це під час знімань шоу «Хто зверху».

Ольга Сумська зізналася, що відволікатися від нинішніх реалій їй допомагає робота. «Завдяки професії я бодай на якийсь час можу відволіктися від жаху навколо. Робота справді рятує, дає змогу перемкнутися. Гостро відчула це, коли прочитала слова Лесі Нікітюк в одному з її інтерв’ю. Вони відгукнулися мені аж до сліз, адже це саме той стан, який зараз переживає більшість із нас, і я добре знаю, як це», – зазначила артистка.

За словами Сумської, з Лукʼянівкою в неї повʼязано чимало спогадів. Акторка зауважила, що найбільше її вражають жінки, які продовжують торгівлю на розбитому росіянами Лук’янівському ринку.

«Я живу всього за 800 метрів від моєї рідної Лук’янівки, з цим районом пов’язане й моє студентське життя. Кожен тутешній провулок та вулиця – легендарні та сповнені спогадів. І коли я бачу цих продавчинь, які на фоні розбомбленого Лук’янівського ринку продовжують торгувати, не можу стримати емоцій. Для мене це просто взірець мужності. Вони – нескорені й незламні українці», – вважає народна артистка.

Ольга Сумська розповіла, що знайома з усіма продавчинями, адже вона вже багато років є їхньою покупчинею: «Це ж усі мої знайомі: жіночки, в яких я купую сирочок, сметанку, помідорчики. Я знаю їх усіх на ім’я. Ми товаришуємо вже багато років».

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська розповіла про реалії життя в Києві та поділилася своїми спогадами про ніч удару по Лук’янівці в Шевченківському районі столиці. Акторка згадувала, як у ніч проти 24 травня росіяни атакували Лукʼянівку. Вона розповіла, що тієї ночі їй з чоловіком довелося тікати з власної квартири, оскільки їхній будинок розташований неподалік від епіцентру удару.