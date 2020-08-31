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    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид с трудом втиснула грудь в узкое прозрачное боди (фото)

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    <p>23-летняя модель Белла Хадид составила безупречный сексуальный образ</p> <div></div> - Супермодель Белла Хадид с трудом втиснула грудь в узкое прозрачное боди (фото)

    23-летняя модель Белла Хадид составила безупречный сексуальный образ

    Модель практически не оставила простора для воображения

    23-летняя модель Белла Хадид после карантина жизнь постепенно начинает возвращаться в привычное русло. Совсем скоро состоится церемония вручения музыкальной премии MTV WMA, на которой в этом году в роли ведущей себя попробует и Белла. Модель отправилась на вечеринку перед этим мероприятием.

    Белла составила невероятно провокационный образ, который подчеркнул все ее прелести. Нью-йоркские папарацци сразу же запечатлели модель на выходе из ее апартаментов в Сохо. Красотка сделала ставку на тотал-блэк и определенно не прогадала.

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    Супермодель Белла Хадид с трудом втиснула грудь в узкое прозрачное боди (фото)
    Супермодель Белла Хадид с трудом втиснула грудь в узкое прозрачное боди (фото)
    Супермодель Белла Хадид с трудом втиснула грудь в узкое прозрачное боди (фото)

    Сестре Джиджи Хадид приглянулось очень сексуальное боди из тончайшей черной сетки с длинными рукавами. Наряд настолько плотно стиснул грудь звезды, что это было заметно невооруженным взглядом. Белла дополнила образ классическими брюками с низкой талией, сверху которых даже проглядывало нижнее белье.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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    знаменитости Белла Хадид
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