Супруга Николая Тищенко: Муж для меня – живая энциклопедия

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Алла Барановская и Николай Тищенко

Сегодня, 17 мая, свой день рождения отмечает украинский ресторатор и ведущий реалити-шоу «Ревизор с Тищенко»

Молодая супруга Николая Алла Барановская поздравила любимого и рассказала, как замужество повлияло на ее жизнь.

«Я всему учусь у мужа. Он для меня – живая энциклопедия. Наверное, Николай знает историю мира наизусть! Он мой наставник в бизнесе, с которым я готова часами дискутировать, прислушиваться и внимать каждому слову. У моего мужа не было за спиной влиятельных родителей или состоятельных жен, как это сейчас модно. Он создал свою империю с нуля сам, и таких примеров я в нашей стране больше не знаю! Ему не страшны никакие испытания. У него нет барьеров или преград, и в любом уголке мира он может подружиться хоть с принцем! Я учусь у него открытости, жизнерадостности, целеустремленности! Он идёт вперёд вопреки всем и всему», - отметила молодая супруга.

Также девушка рассказала, что Николай всегда ее поддерживает во всех начинания и находит нужные слова, если она пришла расстроенная.

«Миллион раз я приходила домой в слезах от отчаяния, переживая предательства и обманы. Ведь взрослый мир очень жесток. И каждый раз он возвращает мою любовь к жизни, к людям и волю к борьбе. Учусь у Коли никогда не сдаваться Я желаю тебе реализовать весь свой потенциал. А ведь он у тебя нереальный: ты, как из будущего, предчувствуешь все! Как можно дольше оставаться таким, как сейчас!», -сказала Барановская.

Кстати, никакой громкой вечеринки по случаю дня рождения семейная пара не планирует.

«Сегодня просим друзей не обижаться, но мы ужинам тихонько дома», - написала Барановская в соцсети.