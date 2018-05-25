Светлана Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь

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Светлана Лобода и ее старшая дочь Евангелина

Украинская певица не удержалась и опубликовала первый снимок в соцсети

Как ранее сообщал Scotch, вчера, 24 мая Светлана Лобода родила вторую дочь в в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center. Малышка родилась здоровой, роды прошли легко и уже сегодня, певица решила показать новорожденную своим поклонникам в соцсети.

Лица девочки на снимке не видно: следуя традиции, заведенной другими звездными мамами, Светлана, вероятно, будет как можно дольше скрывать девочку от лишнего внимания общественности.