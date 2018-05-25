  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Светлана Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь

    • Розсилка
    Светлана Лобода и ее старшая дочь Евангелина - Светлана Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь
    Светлана Лобода и ее старшая дочь Евангелина

    Украинская певица не удержалась и опубликовала первый снимок в соцсети

    Как ранее сообщал Scotch, вчера, 24 мая Светлана Лобода родила вторую дочь в в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center. Малышка родилась здоровой, роды прошли легко и уже сегодня, певица решила показать новорожденную своим поклонникам в соцсети.

    Лица девочки на снимке не видно: следуя традиции, заведенной другими звездными мамами, Светлана, вероятно, будет как можно дольше скрывать девочку от лишнего внимания общественности.

    Читайте також
    Світлана Лобода дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ