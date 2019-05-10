Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых



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Антрепризный Театр Александра Меламуда впервые сыграет на сцене Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки

29 мая на сцене в столице покажут скандальную сказку для взрослых «Дракон» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца.

Зрителя ждёт нестандартный спектакль. На сцене будет настоящее шоу с оригинальными декорациями, яркими костюмами, живой музыкой и непревзойденной игрой актеров. Автором музыкальных тем и текстов выступил киевский бизнесмен Александр Меламуд. Кроме этого, в спектакле примут участие популярные украинские актеры: Владимир Горянский, Александр Меламуд, Андрей Джеджула, Дмитрий Ступка, Алексей Суханов, Мирослава Филиппович, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Владимир Захарченко.

Пьеса расскажет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живёт внутри каждого жителя города. Но история не о победе над чудовищем. «Дракон» - это философская, трогательная сказка для взрослых, в которой зрителю задают вопрос о природе добра, зла и что является источником бед каждого человека. Достаточно ли просто достаточно убить дракона внутри себя?

«Мне кажется, главной отличительной чертой нашего спектакля будет очеловечивание дракона. Да, это все еще Дракон, но это же формальность, сколько у него лап, голов, когтей и всего остального. В первую очередь это обычный нормальный человек, у которого есть какие-то свои интересы и пристрастия. Но при этом он Дракон. Поэтому и ведет себя соответственно», - говорит о своём детище Александр Меламуд.