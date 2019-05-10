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    Шоу-биз

    Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых

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    Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых

    Антрепризный Театр Александра Меламуда впервые сыграет на сцене Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки

    29 мая на сцене в столице  покажут скандальную сказку для взрослых «Дракон» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца.

    Зрителя ждёт нестандартный спектакль. На сцене будет настоящее шоу с оригинальными декорациями, яркими костюмами, живой музыкой и непревзойденной игрой актеров. Автором музыкальных тем и текстов выступил киевский бизнесмен Александр Меламуд. Кроме этого, в спектакле примут участие популярные украинские актеры: Владимир Горянский, Александр Меламуд, Андрей Джеджула, Дмитрий Ступка, Алексей Суханов, Мирослава Филиппович, Светлана Косолапова, Максим Максимюк,  Владимир Захарченко.

     Пьеса расскажет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живёт внутри каждого жителя города. Но история не о победе над чудовищем. «Дракон» - это философская, трогательная сказка для взрослых, в которой зрителю задают вопрос о природе добра, зла и что является источником бед каждого человека. Достаточно ли просто достаточно убить дракона внутри себя?

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    Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых
    Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых
    Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых
    Театр Александра Меламуда покажет в столице сказку для взрослых

    «Мне кажется, главной отличительной чертой нашего спектакля будет очеловечивание дракона. Да, это все еще Дракон, но это же формальность, сколько у него лап, голов, когтей и всего остального. В первую очередь это обычный нормальный человек, у которого есть какие-то свои интересы и пристрастия. Но при этом он Дракон. Поэтому и ведет себя соответственно», - говорит о своём детище Александр Меламуд.

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