Лариса Голуб
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
фото: Повітряні сили ЗСУ

Китайські компанії відкрито постачають компоненти для дронів до Росії та Ірану

Підприємства Китаю масово відправляють двигуни, мікрочіпи та інші критичні компоненти для виробництва дронів-камікадзе типу Shahed до Ірану та Росії. Як повідомляє The Wall Street Journal, Пекін дедалі частіше ігнорує санкції США, навіть не намагаючись приховати кінцеве призначення вантажів, інформує «Главком».

Видання пише, що сотні контейнерів із компонентами безперебійно надходять на заводи агресорів. Показовим прикладом є компанія Xiamen Victory Technology. Вона відкрито продає двигуни Limbach L550 – ключовий елемент Shahed-136, якими Росія щоденно атакує українські міста.

Журналісти виявили, що на вебсайті компанії зображення безпілотника типу «Shahed» розміщене прямо поруч із рекламним гаслом: «Інноваційні рішення для авіаційних двигунів».

Раніше китайські експортери намагалися вказувати неправдиві дані у митних деклараціях, щоб обійти обмеження США та Європи. Проте, за словами посадовців Міністерства фінансів США, зараз багато постачальників «навіть не завдають собі такого клопоту» і відправляють товари напряму.

Оглядачі видання зазначають, якщо раніше КНР була лише перевалочним пунктом для західних деталей, то тепер більшість компонентів виробляється на невеликих китайських заводах. Вони не мають активів на Заході, тому не бояться санкцій.

Західні деталі, які все ще потрапляють у дрони, зазвичай проходять через ланцюжок авторизованих дистриб’юторів до роздрібних торговців у Гонконгу чи материковому Китаї, а вже звідти — до Тегерана чи Москви.

За даними розслідувань The Wall Street Journal та аналітичних груп, суми поставок обчислюються сотнями мільйонів доларів. Лише з 2023 по 2024 рік китайські компанії  напряму поставили російським підсанкційним фірмам деталей і матеріалів для виробництва дронів на суму не менше $63 млн.

«Главком» писав, що Китай офіційно заборонив своїм компаніям виконувати американські санкції, запроваджені проти низки нафтопереробних підприємств, пов’язаних із торгівлею іранською нафтою. Рішення ухвалило Міністерство торгівлі КНР, яке прямо заборонило «визнання, виконання та дотримання» обмежень США щодо п’яти компаній, зокрема Hengli Petrochemical Refinery Co. У Пекіні вважають, що ці заходи незаконно обмежують міжнародну торгівлю з третіми країнами.

Китай раніше вже критикував санкційну політику США, однак на практиці великі компанії часто змушені були її враховувати, щоб не втратити доступ до міжнародної фінансової системи. 

Йдеться про пряме зіткнення двох юрисдикцій: китайський бізнес опинився перед вибором між виконанням вимог Вашингтона або власного уряду. Це особливо чутливо для нафтопереробної галузі, де Китай залишається одним із ключових покупців іранської нафти.

