З Вінниччини примусово видворено росіянина

glavcom.ua
Фігуранта доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців для подальшого видворення за межі України
фото: Національна поліція

Росіянину заборонено в’їзд на територію України строком на п'ять років

Поліцейські Вінниччини ініціювали примусове видворення громадянина РФ із забороною в’їзду в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Оперативники Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області та співробітники Управлінням Державної міграційної служби встановили, що іноземець перебуває на території України з порушенням вимог закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» – без законних підстав для подальшого перебування», – йдеться у повідомленні.

Після зібраних матеріалів міграційна служба вирішила повернути чоловіка до РФ. Втім, він проігнорував це рішення і не виїхав з України у встановлений строк. Тож 15 квітня міграційна поліція ініціювала більш жорсткий крок – примусове видворення.

Наразі росіянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців для подальшого видворення за межі України. Крім того, з метою недопущення повторного незаконного в’їзду та в інтересах національної безпеки, йому заборонено в’їзд на територію України строком на п'ять років.

До слова, міграційна служба Фінляндії Migri торік ухвалила рекордну кількість рішень про депортацію іноземців, засуджених за злочини. Загалом видворення на підставі кримінальних правопорушень призначили 169 особам. Найбільше депортаційних рішень отримали громадяни Іраку, Естонії та Росії.

