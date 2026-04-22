Жителі села Борискіно в Росії попросили Папу Римського відремонтувати дорогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
У Росії мешканці села Борискіно (Башкортостан) вирішили звернутись до Папи Римського, щоб той допоміг відремонтувати дорогу, яку місцева влада не може полагодити вже близько 10 років. Про це повідомляє DW, передає «Главком».

Люди записали відеозвернення та поскаржилися на постійні обіцянки без результату.

«Ми втомилися від обіцянок і щоденних поломок машин», – йдеться у зверненні.

За словами місцевих, вони зверталися в усі можливі інстанції, але отримували лише формальні відповіді.

Окрім листа до понтифіка, жителі також підготували звернення до голови Слідчого комітету РФ.

Іронії ситуації додає те, що частина повідомлень вказує, що звернення могли адресувати попередньому понтифіку, хоча нині главою Католицької церкви є Лев XIV.

Подібні історії вже траплялися. Раніше мешканці іншого регіону РФ також писали до Ватикану через комунальні проблеми після слів забудовника «пишіть хоч Папі Римському».

До слова, у той час як Кремль витрачає мільярди на війну, комунальна інфраструктура всередині Росії перебуває у стані необоротної деградації. Статистика свідчить про катастрофічну ситуацію: кожен дев'ятий житель РФ досі не має доступу до якісної питної води з централізованих систем. 

