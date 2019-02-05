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    Шоу-биз

    Телеведущий Энди Коэн впервые стал отцом

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    Энди Коэн - Телеведущий Энди Коэн впервые стал отцом
    Энди Коэн
    instagram.com/bravoandy

    У знаменитого телеведущего Энди Коэна родился сын, которого он назвал Бенджамин Аллен

    Радостной новостью популярный телеведущий поделился на своей странице в соцсети.

    Также Энди Коэн опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном на руках. Так же в комментарии Энди Коэн признался, что рождение ребенка стало возможным, благодаря суррогатной матери.

    «Вау, это мой сын Бенджамин Аллен Коэн. Он весит 4200 г. Родился в 18:35. Назван в честь моего отца Бена Аллена. Я очень люблю его. У меня нет слов. Спасибо суррогатному материнству! Я - папа»,- написал Энди Коэн под снимком.



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