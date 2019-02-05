Телеведущий Энди Коэн впервые стал отцом
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Энди Коэн
instagram.com/bravoandy
У знаменитого телеведущего Энди Коэна родился сын, которого он назвал Бенджамин Аллен
Радостной новостью популярный телеведущий поделился на своей странице в соцсети.
Также Энди Коэн опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном на руках. Так же в комментарии Энди Коэн признался, что рождение ребенка стало возможным, благодаря суррогатной матери.
«Вау, это мой сын Бенджамин Аллен Коэн. Он весит 4200 г. Родился в 18:35. Назван в честь моего отца Бена Аллена. Я очень люблю его. У меня нет слов. Спасибо суррогатному материнству! Я - папа»,- написал Энди Коэн под снимком.