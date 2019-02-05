Телеведущий Энди Коэн впервые стал отцом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Энди Коэн instagram.com/bravoandy

У знаменитого телеведущего Энди Коэна родился сын, которого он назвал Бенджамин Аллен

Радостной новостью популярный телеведущий поделился на своей странице в соцсети.

Также Энди Коэн опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном на руках. Так же в комментарии Энди Коэн признался, что рождение ребенка стало возможным, благодаря суррогатной матери.

«Вау, это мой сын Бенджамин Аллен Коэн. Он весит 4200 г. Родился в 18:35. Назван в честь моего отца Бена Аллена. Я очень люблю его. У меня нет слов. Спасибо суррогатному материнству! Я - папа»,- написал Энди Коэн под снимком.







