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    Шоу-биз

    В объектив украинки попала полуобнаженная супермодель Victoria's Secret (фото)

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    Американская модель и &laquo;ангел&raquo; Victoria's Secret Кэндис Свейнпол - В объектив украинки попала полуобнаженная супермодель Victoria's Secret (фото)
    Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол

    Звезда позировала в пиджаке на голое тело для журнала

    Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол  приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Снимок украинской фотохудожницы Юлии Горбаченко появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном черно-белом кадре 31-летняя манекенщица позирует на фоне стены в черном пиджаке бренда Alberta Ferretti на голое тело. При этом у модели мокрые волосы, убранные назад.

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    Кроме того, в своем Instagram Свейнпол разместила фотографию, которая попала на главную страницу издания. На ней знаменитость лежит в бежевом топе с глубоким декольте и прикрывает часть лица от солнечного света. Пост набрал больше 78 тысяч лайков.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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