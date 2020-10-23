В объектив украинки попала полуобнаженная супермодель Victoria's Secret (фото)



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Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол

Звезда позировала в пиджаке на голое тело для журнала

Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Снимок украинской фотохудожницы Юлии Горбаченко появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом кадре 31-летняя манекенщица позирует на фоне стены в черном пиджаке бренда Alberta Ferretti на голое тело. При этом у модели мокрые волосы, убранные назад.

Кроме того, в своем Instagram Свейнпол разместила фотографию, которая попала на главную страницу издания. На ней знаменитость лежит в бежевом топе с глубоким декольте и прикрывает часть лица от солнечного света. Пост набрал больше 78 тысяч лайков.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.