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    Тина Кароль призналась, что продюсировала исполнителя Wellboy

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    Тина Кароль призналась, что частично является продюсером молодого артиста Wellboy - Тина Кароль призналась, что продюсировала исполнителя Wellboy
    Тина Кароль призналась, что частично является продюсером молодого артиста Wellboy
    Фото из открытых источников

    Тина Кароль участвовала в продвижении Wellboy

    Известная украинская певица Тина Кароль призналась, что частично является продюсером молодого артиста Wellboy. Она поделилась, что дала деньги на его первую песню «Гуси».

    Успех довольно молодого артиста Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) связан не только с его продюсером Юрием Бардашем. Как оказалось, Тина Кароль также приложила руку к выпуску хита «Гуси».

    В одном из интервью знаменитость рассказала, что сама себе является продюсером. Брать ответственность за подопечных она пока не готова, но может участвовать в продвижении артиста.

    «Быть продюсером – это прежде всего моральная ответственность, к которой я не готова... Я готова участвовать. Как, например, с Wellboy. Я участвую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее, нахожусь в долевом участии», – поделилась Тина Кароль.

    Знаменитость рассказала, что дала деньги на песню «Гуси». Но с одним условием – именно Юрий Бардаш должен был объявить себя его продюсером.

    «Сначала первые финансы на запись песни «Гуси» он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы решили вместе двигаться. Но я сразу Бардашу сказала – ты заявляешь, что его продюсер, я лишь буду соучастником», – призналась Тина.

    Напомним, в ноябре сын Тины Кароль Вениамин отмечал день рождения – ему исполнилось 13 лет. В этот день певица прилетела в Лондон, где учится мальчик, и провели с ним праздник.

    Ранее, так, на новогодние праздники мальчик прилетел к маме из Великобритании, где живет и учится. О радостном событии Тина рассказала в Instagram. Она поделилась кадром, на котором предстает без макияжа улыбающейся, а рядом позирует 13-летний Веня.

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    Теги: Тина Кароль финансы Антон Вельбой
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    Тина Кароль призналась, что продюсировала исполнителя Wellboy