Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь в соцсети
- Вчора, 18:30
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Дочке украинской певицы исполнилось два года
Сегодня исполнилось два годика очаровательной дочке украинской певицы Тони Матвиенко.
На своей странице в Intsagram украинская артистка трогательно поздравила свою кровинку с днем рождения.
«Ой, новость, у нас новость! Два года назад родился ребенок - Нина. Сегодня нашему цветочку два годика. Это такое счастье быть родителями, порадуйтесь с нами!», - написала Матвиенко в соцсети и опубликовала видеоролик с малышкой.
Отметим, что супруг Тони Матвиенко и экс-участник шоу «Голос Країни» также поздравил малышку в соцсети.
«Нина – моя принцесса! Хочется исполнять все ее желания, ведь девочка должна знать, что ее любят, ценят и балуют. С днем рождения, моя Нина», - написал звездный папа.