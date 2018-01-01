Нацотбор «Евровидения»: Tayanna оконфузилась с выбором песни

Артистка нарушила правила национального отбора на песенный конкурс

Певица Tayanna (Татьяна Решетняк), которая в прошлом году прошла в финал Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017», в этом году может вообще не пройти в число претендентов на участие в отборе. Причиной этого стало то, что артистка предоставила для участия в Нацотборе слишком старую песню «Квітка» из



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Tayanna

Артистка нарушила правила национального отбора на песенный конкурс

Певица Tayanna (Татьяна Решетняк), которая в прошлом году прошла в финал Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017», в этом году может вообще не пройти в число претендентов на участие в отборе.

Причиной этого стало то, что артистка предоставила для участия в Нацотборе слишком старую песню «Квітка» из альбома «Тримай мене». Это нарушает регламент конкурса, так как эта композиция была представлена слушателям более, чем за год до старта Национальных отборов.

Изначально эта песня была выбрана слушателями радиостанций NRJ и «Люкс ФМ» в ходе открытого голосования. Так что Tayanna поблагодарила своих поклонников за участие в ее решении и отметила, что для участия в конкурсе ей теперь придется выбрать другую композицию. Напомним, Национальный отбор на «Евровидение» в Украине стартует 10 февраля.

Джерело: Обозреватель