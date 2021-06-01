ТОП-10 песен «Евровидения-2021» по просмотрам на YouTube

Украина вошла в десятку

В сети показали, какие выступления с Евровидения 2021 стали самыми популярными по просмотрам на Youtube за май. Так, в десятке лучших оказались Исландия, Финляндия, Кипр, Швейцария, Франция, Украина, Сербия, Азербайджан, Россия и Италия.

Подтверждением этому является ролик, опубликованный на официальном Youtube-канале международного вокального конкурса. Всего за несколько минут можно посмотреть самые яркие моменты выступлений, которые собраны в одном видео (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Названия песен, с которыми выступили участники Евровидения 2021:

Италия: Måneskin – Zitti E Buoni (43 млн)

Украина: Go_A – Shum (11 млн)

Франция: Barbara Pravi – Voilà (10 млн)

Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers (6,6 млн)

Азербайджан: Efendi – Mata Hari (4,4 млн)

Финляндия: Blind Channel – Dark Side (4 млн)

Россия: Manizha – Russian Woman (3,8 млн)

Сербия: Hurricane – Loco Loco (2,7 млн)

Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years (2,5 млн)

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo (1,5 млн)

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.