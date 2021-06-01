  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    ТОП-10 песен «Евровидения-2021» по просмотрам на YouTube

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ТОП-10 песен «Евровидения-2021» по просмотрам на YouTube

    Украина вошла в десятку

    В сети показали, какие выступления с Евровидения 2021 стали самыми популярными по просмотрам на Youtube за май. Так, в десятке лучших оказались Исландия, Финляндия, Кипр, Швейцария, Франция, Украина, Сербия, Азербайджан, Россия и Италия.

    Подтверждением этому является ролик, опубликованный на официальном Youtube-канале международного вокального конкурса. Всего за несколько минут можно посмотреть самые яркие моменты выступлений, которые собраны в одном видео (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

    Названия песен, с которыми выступили участники Евровидения 2021:

    Италия: Måneskin – Zitti E Buoni (43 млн)

    Украина: Go_A – Shum (11 млн)

    Франция: Barbara Pravi – Voilà (10 млн)

    Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers (6,6 млн)

    Азербайджан: Efendi – Mata Hari (4,4 млн)

    Финляндия: Blind Channel – Dark Side (4 млн)

    Россия: Manizha – Russian Woman (3,8 млн)

    Сербия: Hurricane – Loco Loco (2,7 млн)

    Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years (2,5 млн)

    Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo (1,5 млн)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

    Читайте также: Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)
    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ТОП-10 песен «Евровидения-2021» по просмотрам на YouTube