  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по просмотрам

    Ролик впечатлил своими спецэффектами сотни миллионов зрителей
    Первый трейлер нового блокбастера «Мстители: Война бесконечности» установил абсолютный рекорд по количеству просмотров в сети. За первые сутки ролик собрал аудиторию в 230 млн зрителей. В будущей ленте супергероям придётся сразиться с тираном по имени Танос. Последний прибыл на Землю, чтобы собрать Камни бесконечности. Они дадут ему
    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка

    Ролик впечатлил своими спецэффектами сотни миллионов зрителей

    Первый трейлер нового блокбастера «Мстители: Война бесконечности» установил абсолютный рекорд по количеству просмотров в сети. За первые сутки ролик собрал аудиторию в 230 млн зрителей.

    В будущей ленте супергероям придётся сразиться с тираном по имени Танос. Последний прибыл на Землю, чтобы собрать Камни бесконечности. Они дадут ему возможность захватить власть на Вселенной. В противостоянии с этим злодеем придётся объединиться всем супергероям из предыдущих частей франшизы «Мстители», а также привлечь команду Стражей Галактики и Доктора Стрэнджа.

    Главные роли в ленте исполнят Роберт Дауни младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Марк Руффало, Джереми Реннер, Бенедикт Камбербэтч и другие.

    Премьера картины назначена на май следующего года.

    Джерело: Вести

    Читайте також
    трейлер рекорд кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ