Трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по просмотрам

Ролик впечатлил своими спецэффектами сотни миллионов зрителей

Первый трейлер нового блокбастера «Мстители: Война бесконечности» установил абсолютный рекорд по количеству просмотров в сети. За первые сутки ролик собрал аудиторию в 230 млн зрителей. В будущей ленте супергероям придётся сразиться с тираном по имени Танос. Последний прибыл на Землю, чтобы собрать Камни бесконечности. Они дадут ему



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Ролик впечатлил своими спецэффектами сотни миллионов зрителей

Первый трейлер нового блокбастера «Мстители: Война бесконечности» установил абсолютный рекорд по количеству просмотров в сети. За первые сутки ролик собрал аудиторию в 230 млн зрителей.

В будущей ленте супергероям придётся сразиться с тираном по имени Танос. Последний прибыл на Землю, чтобы собрать Камни бесконечности. Они дадут ему возможность захватить власть на Вселенной. В противостоянии с этим злодеем придётся объединиться всем супергероям из предыдущих частей франшизы «Мстители», а также привлечь команду Стражей Галактики и Доктора Стрэнджа.

Главные роли в ленте исполнят Роберт Дауни младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Марк Руффало, Джереми Реннер, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Премьера картины назначена на май следующего года.

Джерело: Вести