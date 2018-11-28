У богатых свои причуды: Ким Кардашьян и Карье Уэст орендавали огромный лайнер и полетели вдвоем



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Ким Кардашьян и Канье Уэст Cosmopolitan

Звездная чета выложила в сеть снимки лайнера, который вмещает больше 600 человек

Знаменитости уровня Канье Уэста и Ким Кардашьян могут себе позволить путешествовать на частном джете, но в отличие от других звезд, маленькому самолету на несколько персон они предпочитают гигантское воздушное судно. На днях супруги выложили в социальные сети фотографии с Boeing 747, на котором они отправились в трансатлантический перелет. На борт они взяли лишь несколько своих помощников, в том числе фитнес-тренера, который поможет им размяться во время длительного путешествия. По данным СМИ, стоимость одного места во время такого приватного полета составляет от 2 до 10 тысяч долларов, в зависимости от времени в пути. Для того, чтобы выкупить рейс целиком, надо оплатить 150 посадочных мест.

Впрочем, поклонников возмутила вовсе не расточительность супругов (хотя и ее в комментариях упомянули), а отношение к окружающей среде. Выброс углекислого газа зависит от мощности самолета, и воспользовавшись таким крупным судном, они нанесли гораздо больший экологический вред, чем если бы летели на небольшом джете.

«Когда другие звезды борются с последствиями лесных пожаров и устраивают благотворительные аукционы, Ким и Канье пропагандируют обратное!» - набросились на звезд в комментариях.

Джерело: Hello!