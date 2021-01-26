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    Шоу-биз

    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)

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    Продюсер Ирина Горовая - У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    Продюсер Ирина Горовая

    Семья отдыхает в теплых краях

    Бывшая жена Потапа, продюсер Ирина Горовая устроила себе заслуженный отдых в теплых краях.

    Так, вместе с сыном, 13-летним Андреем и 22-летней дочерью Натальей Ирина отправилась в отпуск на Мальдивы. Оттуда знаменитость делится яркими фотографиями.

    На этот раз Горовая разместила фото, на котором вместе с дочкой позирует в купальниках, а сын — в шортах для плавания. Фотографии с детьми Горовая сопроводила цитатой из книги «Стратегия жизни» Клейтона Кристенсена:

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    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)
    У кого лучше? Бывшая Потапа вместе с дочкой померились фигурами в купальниках (фото)

    «Дети учатся тогда, когда они к этому готовы, а не тогда, когда вы проявляете готовность их учить; если вас нет рядом с ними в те моменты, когда они сталкиваются в своей жизни со сложными задачами, то вы лишаетесь возможности формировать их приоритеты — и их жизнь», - подписала фото Горовая.

    Фолловеры страницы продюсера забросали ее комплиментами и отметили, что она очень мудрая мама:

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

     Читайте также: Звезда сериала «Школа» слилась в поцелуе с обнаженной девушкой. Фанаты в замешательстве

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес отдых
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